Водитель Toyota Vitz скончался на месте

Авария на Морском проспекте в Академгородке произошла ночью в 2:35, сообщили в полиции. Автомобили Toyota Vitz и BMW X3 столкнулись лоб в лоб, обстоятельства происшествия уточняются.







По информации ГУ МВД, водитель Toyota Vitz 1967 года рождения скончался на месте. О состоянии водителя BMW X3 1983 года рождения ничего не известно. Он обратился в больницу с травмами разной степени тяжести, в основном ушибами, но находится ли он сейчас в медучреждении, в полиции не уточнили. «Как это произошло, будут выяснять, делать экспертизу, по тормозному пути и другим признакам», — сообщили в полиции.





Авария произошла на Морском проспекте





Сейчас по факту ДТП проводится проверка.





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