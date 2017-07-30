Новосибирцы выложили в соцсети десятки видео с песней про маленькую лошадку

Найк Борзов спел недалеко от городского пляжа

29 июля на берегу Оби под открытым небом прошел «Пикник Сиб.фм». Главным гостем площадки стал известный рокер Найк Борзов, прославившийся в начале 2000-х благодаря хиту «Лошадка». Концерт прошел на территории комплекса «Пикниковый рай», недалеко от городского пляжа Новосибирска.







Гости мероприятия выложили в соцсети десятки фото и видео с приглашенной звездой. Помимо своего главного хита, Борзов порадовал фанатов и другими композициями: «Три слова», «Загадка», «Поток» и другими.

Публикация от Евгений (@ezolotuhin) Июл 29 2017 в 7:59 PDT





Публикация от Dasha Steshenko (@stedashik) Июл 29 2017 в 8:24 PDT





Публикация от Lyana Kornienko (@lyana_kornienko) Июл 29 2017 в 6:16 PDT

В мае Найку Борзову исполнилось 45 лет. Всего музыкант выпустил 10 альбомов, последняя пластинка «Молекула, Vol.2» вышла в 2016 году.





В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы залили в соцсети ролики с концерта группы, ставшей популярной благодаря сериалам.