Новосибирцы выложили в соцсети десятки видео с песней про маленькую лошадку

Найк Борзов спел недалеко от городского пляжа
Найк Борзов спел недалеко от городского пляжа

29 июля на берегу Оби под открытым небом прошел «Пикник Сиб.фм». Главным гостем площадки стал известный рокер Найк Борзов, прославившийся в начале 2000-х благодаря хиту «Лошадка». Концерт прошел на территории комплекса «Пикниковый рай», недалеко от городского пляжа Новосибирска. 


Гости мероприятия выложили в соцсети десятки фото и видео с приглашенной звездой. Помимо своего главного хита, Борзов порадовал фанатов и другими композициями: «Три слова», «Загадка», «Поток» и другими. 



В мае Найку Борзову исполнилось 45 лет. Всего музыкант выпустил 10 альбомов, последняя пластинка «Молекула, Vol.2» вышла в 2016 году. 


В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы залили в соцсети ролики с концерта группы, ставшей популярной благодаря сериалам

Наталья Гредина
Скриншот и видео instagram.com

Прочтений: 1461
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено