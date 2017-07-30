Дорогие автомобили покатали новосибирцев без помощи водителей

Престижный автомобиль штурмует «бездорожье».
Престижный автомобиль штурмует «бездорожье».

29 июля дилер Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс» позволил жителям города прокатиться на тренажёрах Terrapod, которые, по словам организаторов, имитируют бездорожье. Тест-драйв проходил на площадке аэропорта «Новосибирск-Северный». 


Во время тест-драйва любой желающий мог прокатиться за рулём одного из «Лэнд Роверов» или «Ягуаров». Всего, по наблюдениям корреспондента НГС.АВТО, в очередь за руль выстроились более 80 человек. 


Корреспондент НГС.АВТО проехала в нескольких машинах. К примеру, водитель Jaguar XE разогнался до в 90 км/ч — больше не хватило места для разгона, торможение было резким. Несмотря на лужи, сцепление с дорогой оказалось нормальным. 


Водитель убрал ноги с педалей, но автомобиль продолжил ехать 


В Range Rover Evoque корреспондент НГС.АВТО поднялась на крутую горку и спустилась в бассейн с водой, достававшей почти до госномеров. Круиз-контроль автомобиля поддерживал определенную скорость движения с горки. Чтобы им воспользоваться, водитель выбрал нужный режим на панели авто, после чего убрал ноги с педалей, и машина сама проехала препятствие, притормаживая и давая газу, там, где было необходимо


Бренд-менеджер «Альбион-Моторс» Яна Велиджанашвили сообщила, что такой же тест-драйв пройдёт и сегодня, 30 июля. За 2 дня организаторы планируют прокатить около 500 человек.


Недавно Jaguar представил свой самый дешёвый внедорожник — НГС.АВТО выяснили, кому он подойдёт

Надежда Яркова
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