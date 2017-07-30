Хоккей: «Сибирь» проиграла первый матч после каникул

Контрольный матч сложился неудачно для новосибирской команды
Контрольный матч сложился неудачно для новосибирской команды

Вечером 29 июля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл первый матч межсезонья московскому ЦСКА.


Игра проходила в Москве.


«Ворота до 31:08 защищал Александр Салак  - он пропустил одну шайбу, а потом его планово заменил Алексей Красиков», - сообщает пресс-служба «Сибири». Для Александра Салака это игра была первой после того, как он получил травму в октябре 2016 года.


Москвичи отличились на 8 минуте (забили в большинстве), 34-й, 36-й и 40-й минутах.


Вечером 30 июля команды встретятся еще раз.


Сезон для «Сибири» начнется 22 августа дома — новосибирцы будут принимать московский «Спартак». Полное расписание матчей «Сибири» на регулярный чемпионат можно посмотреть в календаре, который НГС выпустил специально для болельщиков.

Елена Громкова
Скриншот youtube.com, канал CSKAHockey

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