Хоккей: «Сибирь» проиграла первый матч после каникул

Контрольный матч сложился неудачно для новосибирской команды

Вечером 29 июля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл первый матч межсезонья московскому ЦСКА.







Игра проходила в Москве.







«Ворота до 31:08 защищал Александр Салак - он пропустил одну шайбу, а потом его планово заменил Алексей Красиков», - сообщает пресс-служба «Сибири». Для Александра Салака это игра была первой после того, как он получил травму в октябре 2016 года.







Москвичи отличились на 8 минуте (забили в большинстве), 34-й, 36-й и 40-й минутах.







Вечером 30 июля команды встретятся еще раз.







Сезон для «Сибири» начнется 22 августа дома — новосибирцы будут принимать московский «Спартак». Полное расписание матчей «Сибири» на регулярный чемпионат можно посмотреть в календаре, который НГС выпустил специально для болельщиков.

