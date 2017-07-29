На Михайловской набережной собрались разведчики из Зимбабве и Армении

Разведчики из Зимбабве

На Михайловской набережной Новосибирска прошло открытие конкурса «Отличники войсковой разведки» — туда съехалась сотня разведчиков из разных стран.





«Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" пройдёт с 30 июля по 10 августа на полигоне Кольцово. В нём принимают участие разведчики из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Узбекистана, Казахстана, Китая и России», — рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.







Конкурс состоит из 5 этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурса механиков-водителей, преодоления тропы разведчика, стрельбы и выхода разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи.







На набережной собрались около 100 участников конкурса





Конкурс состоит из 5 этапов





«"Тропа разведчика" — один из самых сложных и зрелищных этапов конкурса. В ходе прохождения «Тропы разведчика» разведывательное подразделение должно преодолеть комплекс из 22 препятствий на время: деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой 5 м, преодолеваемые с помощью шеста, "кошки" или веревки с противовесом, стенку со стеклом и ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации», — рассказали в департаменте информации МО РФ.







Разведчики на открытии конкурса





Разведчики Армении





Сегодня на набережной разведчиков приветствовали представители руководства Вооруженных сил РФ и Новосибирска и области. Для зрителей на церемонии открытия новосибирское отделение ДОСААФ России показало реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, а коллектив военного оркестра и хор курсантов Новосибирского высшего военного командного училища устроили концерт. Также на набережной были выставки оружия, водолазного снаряжения, военной техники и формы, работала полевая кухня.







Показательные выступления





Курсанты





Торжественное открытие конкурса





На Михайловской набережной периодически собираются военные или полицейские. Недавно в парке «Городское начало» собралась сотня бойцов Росгвардии и показали свою технику и вооружение.