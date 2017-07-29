Посетители ТЦ забрали домой бездомных кошек и собаку

Посетители ТЦ выбирают себе животных

В ТРК «Эдем» в Академгородке закончилась раздача бездомных животных — новосибирцы забрали 8 кошек и 1 собаку, которых выбросили на улицу нерадивые хозяева.





Раздача «День хвоста» проходила днём 29 июля, всего зоозащитники привозили на неё около 20 животных.







«8 кошек и одна собака нашли свой дом. Эти животные жили на частных передержках в квартирах, часть животных из частного мини-приюта. Мы заключали договор с человеком, забравшим животное, обменивались контактами. Чтобы если какие-то проблемы, животное нам вернули, чтобы мы были уверены, что оно попало в хорошие руки и не окажется на улице», — рассказала организатор раздачи и представитель волонтёров Анна Галямина.







Также в торговом центре прошёл концерт, благотворительная распродажа украшений, игрушек ручной работы и благотворительная фотосессия с двумя маисовыми полозами.







Дети гладят маисового полоза





«Вырученные деньги пойдут на корм, стерилизацию, вакцинацию бывших бездомных животных.

Волонтёрам СпасОтряда удалось собрать около 10 тыс. руб.», — рассказала Анна Галямина.







Любящие животных новосибирцы с удовольствием забирают домой кошек и собак из приюта. В конце 2016 года за 3 недели благотворительной распродажи горожане забрали себе 60 кошек, а за 1,5 недели зоозащитники подыскали хозяев 10 хорькам, на которых тестировали вакцины.