3-летний мальчик выпал из окна, пока мама отлучилась в ванную

Происшествие случилось в Октябрьском районе
Происшествие случилось в Октябрьском районе

Вечером 28 июля из окна на 9-м этаже дома в Октябрьском районе Новосибирска выпал 3-летний мальчик.


Мальчик выпал из окна дома на Бориса Богаткова, 228 — ребёнок облокотился на москитную сетку.


«Мама находилась дома в квартире на 9-м этаже, на 2 минуты вышла в ванную комнату. Окно было открыто, рядом с ним стоял диван. Ребенок залез, оперся на москитную сетку и выпал», — рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.


В СК добавили, что в квартире была младшая сестра мамы мальчика, однако она находилась в другой комнате и не знала, что ребёнок остался без присмотра.


Мальчик, которому недавно исполнилось 3 года, погиб. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.


В этом году из окон квартир в области выпали уже 8 детей. Следователи напоминают жителям Новосибирской области, что не нужно оставлять детей без присмотра, когда в квартире открыты окна. Надеяться на москитные сетки тоже нельзя — они не выдерживают вес ребёнка.


«Мы просим оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками и при необходимости проветривания помещений оставлять рамы и двери в вертикальном состоянии, запирая при этом замки ручек», — говорят следователи.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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