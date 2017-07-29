Три яхты сломали мачты во время бури на Обском море

Ветер сломал мачты трём яхтам

Три яхты, участвующие в соревнованиях по парусному спорту в Новосибирской области, сломали мачты из-за порывистого ветра и не смогли продолжить гонку.





Всего на трёхдневный этап кубка, который называется «Маршрутные гонки крейсерских яхт», зарегистрировались 19 яхт. Первая гонка началась сегодня, 29 июля.







«Начало третьего этапа парусного кубка Сибири выдалось экстремальным. Сегодня очень сильный порывистый ветер. Дождь — полбеды, а вот ветер сказался на прохождении дистанции и три яхты сломали мачты. У двух мачт были обломаны верхушки, а третья сломала мачту под корень. Люди, к счастью, не пострадали», — рассказала НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь федерации парусного спорта Новосибирской области Екатерина Кузнецова.







Две яхты смогли добраться из Обского моря до берега самостоятельно, а третья оказалась неуправляемой — на помощь ей отправили мощный катер, который на веревке отбуксировал яхту в яхт-клуб. Ещё одна яхта просто сошла с дистанции.











«Что касается дождя, то яхтсменам он не помеха. Но если налетают сильные порывы ветра, это бывает опасно», — добавила Екатерина.







Яхты оказались в море не очень далеко, примерно на расстоянии 1-1,5 км от берега. Однако видимость была очень плохая и организаторы соревнований не знали о поломках яхт, пока члены экипажа не позвонили.











Во время первой гонки яхты должны за 12-18 часов доплыть из яхт-клуба «АкваЛэнд» в Бердске до бухты-убежища Завьялово. Там экипаж переночует и завтра отправится дальше — до пляжа «Звезда». Итоги соревнований подведут в понедельник, после трёх гонок.







Хотя яхтсмены и очень храбрые люди, иногда буря заставляет их отказаться от покорения моря. Такой случай произошёл в июне: молодых яхтсменов не пустили на соревнования из-за сильного ветра.

