Пересёк дорогу: на трассе случилось смертельное ДТП с грузовиком и «Жигулями»

«Жигули» превратились в груду металла

Днём 29 июля «Жигули» столкнулись с грузовиком на автодороге «Сибирь» в Новосибирской области: пассажирка легковой машины погибла.





Грузовик с прицепом и ВАЗ 2106 столкнулись около 12:30 на 61-м км трассы Р255, недалеко от Мошково.







«Грузовик ехал со стороны Болотного в сторону Новосибирска и, по предварительной информации, легковой автомобиль пересекал дорогу грузовику», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Пассажирка «Жигулей» погибла на месте аварии, а 80-летний водитель машины сейчас в больнице с различными травмами. На фото с места происшествия видно, что машина превратилась в груду металла.







Место аварии





Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что в машине ехали пожилые мужчина и женщина. По словам очевидцев, водитель успел выпрыгнуть из машины.





Аварии на трассе с участием грузовых машин часто приводят к печальным последствиям: недавно в Убинском районе водитель «Тойоты» при выезде с АЗС не уступил дорогу фуре «Вольво» — в аварии погибли 4 человека.