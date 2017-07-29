Змея напугала жителей квартиры на проспекте Дзержинского

Спасатели поймали змею за диваном

Жители дома на пр. Дзержинского в Новосибирске обнаружили у себя в квартире змею и вызвали спасателей МАСС.





«В 8:08 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок, где встревоженным голосом заявитель объяснил, что к ним в квартиру заползла змея», — сообщили 29 июля спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».







Спасатели надели специальные толстые перчатки, отодвинули диван, за который заползла змея, прижали её к полу шваброй, а затем поймали. Змея оказалась ужом.





«Спасатели вывезли ужа в лесополосу и отпустили», — добавили в МАСС.









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