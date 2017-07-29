Змея напугала жителей квартиры на проспекте Дзержинского

Спасатели поймали змею за диваном
Спасатели поймали змею за диваном

Жители дома на пр. Дзержинского в Новосибирске обнаружили у себя в квартире змею и вызвали спасателей МАСС.


«В 8:08 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок, где встревоженным голосом заявитель объяснил, что к ним в квартиру заползла змея», — сообщили 29 июля спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели надели специальные толстые перчатки, отодвинули диван, за который заползла змея, прижали её к полу шваброй, а затем поймали. Змея оказалась ужом.


«Спасатели вывезли ужа в лесополосу и отпустили», — добавили в МАСС.



Новосибирцы часто встречают у себя дома опасных гостей: недавно пенсионерка из Академгородка нашла на балконе большое осиное гнездо, а жительница ул. Блюхера обнаружила в квартире амурского полоза.

Ксения Евдокимова
Фото и видео vk.com/mass54 

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