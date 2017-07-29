Новосибирцев заинтриговал пролетающий над городом светящийся объект
Вечером 28 июля в небе Новосибирска заметили корабль «Союз МС-05», пролетающий над городом: жители решили, что это метеорит.
«Видел падающий светящийся объект, предположительно метеорит, вошедший в плотные слои атмосферы со стороны Бердска, Академа. Падал довольно медленно и был крупный», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.
Мужчина добавил, что видел объект примерно в 22:50.
Новосибирцы успели увидеть и сфотографировать пролетающий над городом космический корабль «Союз МС-05», который запустили с космодрома Байконур в Казахстане 28 июля в 18:41 по московскому времени. На борту корабля находится российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи.
«Были около территории аэропорта Толмачёво, увидели свечение и его отсняли. Потом по новостям посмотрели, что это был "Союз"», — рассказал новосибирец Павел Осокин, успевший запечатлеть полёт корабля.
Центр управления полётами сообщает, что экипаж корабля перешёл на борт Международной космической станции и присоединился к космонавту «Роскосмоса» Федору Юрчихину и астронавтам NASA Пегги Уитсон и Джеку Фишеру.
Новосибирцы иногда видят в небе над городом неопознанные летающие объекты. Например, в марте жительница дома на Ключ-Камышенском плато сфотографировала неопознанный падающий объект.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Кряжева (РИА Новости) (1), Павла Осокина (2), instagram.com (3)