Новосибирцев заинтриговал пролетающий над городом светящийся объект

Корабль «Союз МС-05» в небе над Новосибирском
Корабль «Союз МС-05» в небе над Новосибирском


Вечером 28 июля в небе Новосибирска заметили корабль «Союз МС-05», пролетающий над городом: жители решили, что это метеорит.


«Видел падающий светящийся объект, предположительно метеорит, вошедший в плотные слои атмосферы со стороны Бердска, Академа. Падал довольно медленно и был крупный», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.


Мужчина добавил, что видел объект примерно в 22:50.


Новосибирцы успели увидеть и сфотографировать пролетающий над городом космический корабль «Союз МС-05», который запустили с космодрома Байконур в Казахстане 28 июля в 18:41 по московскому времени. На борту корабля находится российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи.


«Союз МС-05» пролетает над аэропортом Толмачёво
«Союз МС-05» пролетает над аэропортом Толмачёво


«Были около территории аэропорта Толмачёво, увидели свечение и его отсняли. Потом по новостям посмотрели, что это был "Союз"», — рассказал новосибирец Павел Осокин, успевший запечатлеть полёт корабля.

Это, ребята, #метеорит ?

Публикация от Denis Volkov (@paralloid)

Центр управления полётами сообщает, что экипаж корабля перешёл на борт Международной космической станции и присоединился к космонавту «Роскосмоса» Федору Юрчихину и астронавтам NASA Пегги Уитсон и Джеку Фишеру.


Новосибирцы иногда видят в небе над городом неопознанные летающие объекты. Например, в марте жительница дома на Ключ-Камышенском плато сфотографировала неопознанный падающий объект.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Кряжева (РИА Новости) (1), Павла Осокина (2), instagram.com (3)

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