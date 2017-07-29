На закрытой для машин улице Ленина появились первые летние кафе и автофургоны

Больше всего радуются пешеходным улицам любители скейтов и велосипедов. Фото Стаса Соколова





Сегодня впервые часть ул. Ленина в Новосибирске стала пешеходной не по случаю праздника: первые новосибирцы вышли на неё сразу после полуночи.





Отрезок ул. Ленина от пл. Ленина до ул. Урицкого сегодня с 00:00 закрыт для движения автотранспорта. Проехать можно только по пересекающей эту магистраль ул. Советской. Соответствующие дорожные знаки появились на улицах ещё в начале недели. Тем не менее ГИБДД решила подстраховаться и перекрыла въезды ещё и бетонными блоками.







Власти решили, что одного дорожного знака будет недостаточно, и перекрыли въезд ещё и бетонными блоками. Фото Стаса Соколова





Пока на открытой для пешеходов проезжей части довольно пусто. Однако сотрудники кафе и ресторанов уже вовсю монтируют там своё оборудование и расставляют столы, готовясь принимать гуляющих горожан.







Клиентов у торговцев с утра было совсем немного. Фото Стаса Соколова





Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил уже готовые к работе точки с сахарной ватой, шашлыками и пловом, блинную, летнюю площадку бара и мобильную пиццерию (переделанная старая пожарная машина).







Мобильная пиццерия, которую умельцы из Академгородка соорудили на базе старого пожарного «Мерседеса». Фото Стаса Соколова





Кроме того, торговля сувенирами и предметами народных промыслов организована на освобожденной от машин парковке магазина «Универсам». Ожидается также показ ретроавтомобилей и выступления музыкальных коллективов. На участке между ул. Советская и Урицкого поставили две сцены.





Концерт художественной самодеятельности начался, несмотря на дождь. Фото Стаса Соколова





Как и обещали сотрудники ГИБДД, все машины, которые остались на улице, увезли эвакуаторы.





Машины, оставшиеся на ул. Ленина после полуночи, эвакуировали. Фото Ксении Евдокимовой





По планам городских властей, пешеходным указанный отрезок ул. Ленина должен быть каждые выходные до 17 сентября. Всё это время кроме предприятий общепита горожан здесь будут ждать тематические фестивали. Например, на первых августовских выходных пройдёт День железнодорожника, а затем фестиваль «Сибирский умелец», приуроченный ко Дню строителя.

