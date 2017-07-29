В Новом посёлке пропал 17-летний новосибирец

Артемий Якобий

Полиция и волонтёры Новосибирска разыскивают 17-летнего Артемия Якобия, который пропал три дня назад — 26 июля.





Около 8:00 Артемий ушёл из дома по ул. Новосибирской в посёлке Новом, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. С мамой он не ссорился, вечером они спокойно общались, а утром, пока она спала, он ушёл», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.







Подала заявление в полицию и обратилась к волонтёрам мама Артемия, уточнил Злобин.





Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что телефон у молодого человека недоступен и перед своим уходом из дома он удалил страницы в соцсетях.







По данным поискового отряда «Маяк», рост Артемия 182 см, волосы русые до плеч, глаза зелёные. В день пропажи он был одет в тёмно-оливковую толстовку на замке, белую рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы, обут в чёрные с оранжевой вставкой кеды.







Всем, кому что-либо известно о местонахождении Артемия Якобия, просят позвонить в полицию по тел. 02, 102 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.







Полиция и волонтёры часто разыскивают пропавших несовершеннолетних новосибирцев. Обычно всё заканчивается благополучно, например, недавно на 4 дня пропал 16-летний школьник Григорий Пацюк — молодого человека нашли у друга.