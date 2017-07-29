В Новом посёлке пропал 17-летний новосибирец

Артемий Якобий
Артемий Якобий

Полиция и волонтёры Новосибирска разыскивают 17-летнего Артемия Якобия, который пропал три дня назад — 26 июля.


Около 8:00 Артемий ушёл из дома по ул. Новосибирской в посёлке Новом, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. С мамой он не ссорился, вечером они спокойно общались, а утром, пока она спала, он ушёл», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Подала заявление в полицию и обратилась к волонтёрам мама Артемия, уточнил Злобин.


Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что телефон у молодого человека недоступен и перед своим уходом из дома он удалил страницы в соцсетях.


По данным поискового отряда «Маяк», рост Артемия 182 см, волосы русые до плеч, глаза зелёные. В день пропажи он был одет в тёмно-оливковую толстовку на замке, белую рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы, обут в чёрные с оранжевой вставкой кеды.


Всем, кому что-либо известно о местонахождении Артемия Якобия, просят позвонить в полицию по тел. 02, 102 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.


Полиция и волонтёры часто разыскивают пропавших несовершеннолетних новосибирцев. Обычно всё заканчивается благополучно, например, недавно на 4 дня пропал 16-летний школьник Григорий Пацюк — молодого человека нашли у друга.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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