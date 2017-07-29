Мужчина на «Тойоте» разбился о бетонную будку под Новосибирском

«Тойота» на месте аварии
«Тойота» на месте аварии

Житель Новосибирска выезжал по просёлочной дороге на трассу и внезапно врезался в бетонную будку — водитель погиб на месте.


Авария случилась в 5:00 28 июля. «33-летний водитель автомобиля "Тойота Церес" двигался по просёлочной дороге в сторону трассы Новосибирск – Павлодар. Он ехал со стороны дач, которые около водохранилища», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Внезапно водитель не справился с управлением и наехал на бетонную будку, которая стояла на обочине просёлочной дороги. Водитель — житель Центрального района Новосибирска — был в машине один, мужчина погиб на месте аварии.


Сейчас сотрудники полиции выясняют причины ДТП.


Водители часто врезаются в здания или бетонные блоки и погибают на месте аварии. Недавно 26-летний мужчина на «Жигулях» протаранил бетонный блок в Ленинском районе: водитель погиб на месте, а его брат попал в больницу.

Ксения Евдокимова
Фото 54.мвд.рф

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