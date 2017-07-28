Стрельба возле сада Мичуринцев: «скорая» увезла раненого мужчину

Сегодня вечером на перекрёстке ул. Никитина и Есенина прогремели выстрелы

Вечером 28 июля ссора между двумя мужчинами в Октябрьском районе Новосибирска закончилась стрельбой из травматического пистолета.





«В 20:55 в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на пересечении ул. Есенина и Никитина. На место немедленно выехали сотрудники полиции», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как выяснили полицейские, между двумя мужчинами произошла перепалка. По предварительным данным, один из них 2 раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего забрала «скорая помощь».





Вскоре полицейским удалось задержать его оппонента. «Сотрудниками ГИБДД мужчина на автомобиле "Субару Форестер" был задержан в районе Гусинобродского кладбища. В настоящее время он доставлен в отдел полиции № 6 "Октябрьский", сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта», — сообщили в МВД.