Стрельба возле сада Мичуринцев: «скорая» увезла раненого мужчину

Сегодня вечером на перекрёстке ул. Никитина и Есенина прогремели выстрелы
Сегодня вечером на перекрёстке ул. Никитина и Есенина прогремели выстрелы

Вечером 28 июля ссора между двумя мужчинами в Октябрьском районе Новосибирска закончилась стрельбой из травматического пистолета. 


«В 20:55 в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на пересечении ул. Есенина и Никитина. На место немедленно выехали сотрудники полиции», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Как выяснили полицейские, между двумя мужчинами произошла перепалка. По предварительным данным, один из них 2 раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего забрала «скорая помощь».


Вскоре полицейским удалось задержать его оппонента. «Сотрудниками ГИБДД мужчина на автомобиле "Субару Форестер" был задержан в районе Гусинобродского кладбища. В настоящее время он доставлен в отдел полиции № 6 "Октябрьский", сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта», — сообщили в МВД.

Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко

Прочтений: 460
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено