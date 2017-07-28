Новосибирские поэты развешали стихи на верёвках в Первомайском сквере

В Первомайском сквере прошёл необычный поэтический вечер

Вечером 27 июля в Первомайском сквере прошло мероприятие «Стихосушка»: новосибирские поэты развешали на верёвках открытки со своими стихами.







«В "Стихосушке" главное — это продвижение творчества молодых поэтов», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия, представитель литературного клуба «Сияние» Татьяна Парцвания.







В 18:00 любители творчества собрались в Первомайском сквере, чтобы посмотреть на выступления молодых новосибирских поэтов, послушать живую музыку и принять участие в розыгрыше призов.





Главная особенность мероприятия заключалась в том, что на верёвках между деревьями «сушились» 115 открыток со стихами новосибирских авторов. Всего свои произведения на открытках разместили 70 молодых поэтов, пояснила Татьяна Парцвания.







Зрители могли не только проголосовать за открытки с самыми гармоничными, на их взгляд, стихами, но и забрать их с собой. «В 20 часов открылась [раздача], а в 20:01 уже не было ни одной открытки. За одну минуту всё разобрали», — сообщила организатор.





Послушать стихи и живую музыку пришли десятки новосибирцев





На верёвках между деревьями «сушились» поэтические открытки





Перед собравшимися выступили молодые поэты...





...и музыканты





В сквере царила творческая атмосфера





В конце «Стихосушки» зрители смогли забрать с собой понравившиеся открытки





По словам Татьяны Парцвания, предшественником этого мероприятия стала «Фотосушка» — международная акция по обмену фотографиями, которая зародилась в Санкт-Петербурге в 2010 году.





Не обошла она и Новосибирск. Как сообщали НГС.НОВОСТИ, в конце мая в «Фотосушке», проходившей в Академгородке, приняли участие около 100 фотографов.