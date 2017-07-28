В Новосибирске сварили пиво с виски из кислой браги

Бокал пива с бурбоном стоит в баре 190 руб.
Бокал пива с бурбоном стоит в баре 190 руб.

В новосибирском баре «Джек Лондон» начали торговать пивом, сваренным по собственному рецепту — с добавлением виски.


Напиток под названием Whiskey beer появился в продаже сегодня, 28 июля. 


Как рассказал совладелец заведения Вячеслав Яковлев,  это пиво сварено на новосибирской пивоварне Vaer по заказу и рецептуре бара «Джек Лондон». При изготовлении напитка пивовары использовали настоящий виски Jack Daniel's. Его добавляли в пиво на этапе созревания в пропорции примерно 1 к 100. 


«Первая порция была залита прямо во время варки. Вторую добавили уже после первичного брожения на созревании», — пояснил другой совладелец заведения, Николай Запорожский.  


Виски Jack Daniel's относится к классу бурбонов (это виски, в котором большая часть спиртов получена из кукурузы), однако имеет собственное название sour mash whiskey, т.е. виски из кислой браги.


Напиток, приготовленный баром «Джек Лондон» и пивоварней Vaer, относится к категории крафтового пива. Это направление активно развивается в Новосибирске уже несколько лет. Последний фестиваль поклонников авторского пива собрал в этом году в Академгородке больше тысячи человек. 


Впрочем, пиво само по себе может быть источником необычных продуктов. Так, в прошлом году новосибирское предприятие «Мануфактура Заклан» начало делать пивной мармелад

Стас Соколов
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