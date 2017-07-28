Невыспавшийся новосибирец застрелил соседа в подъезде и поплатился свободой

Суд вынес приговор по делу об убийстве в подъезде дома на ул. Планировочной

В Новосибирске завершился суд над 30-летним Сергеем Башлычёвым, который весной 2016 года застрелил соседа из травматического пистолета в подъезде дома на ул. Планировочной.







Убийство произошло 17 апреля 2016 года в 6-м часу утра на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами, рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева.







По её словам, накануне вечером один из жителей этого дома собрал во дворе друзей, чтобы отметить покупку машины. Собравшиеся шумно общались на улице, периодически приезжали и уезжали. Это началось примерно в 23:00 и продолжалось несколько часов. Чтобы приструнить шумную компанию, соседи несколько раз вызывали полицию. Полицейские сделали собравшимся замечание и уехали. На некоторое время разъехались и сами нарушители спокойствия.







Примерно в 5 часов утра компания снова приехала во двор. Тогда житель 4-го этажа Сергей Башлычёв начал стрелять из окна по собравшимся из травматического пистолета «Гроза» и, как утверждают свидетели, даже попал по машине.







Сам Башлычёв на суде пояснил, что шум и музыка на улице мешали ему спать, а закрыть окно он не мог, так как в квартире было жарко. «Он говорил о том, что не выспался. Он был очень раздражён, у него это был единственный выходной, ему мешали, ему не давали спать, и он не сдержал себя», — приводит Екатерина Федосеева показания подсудимого.







Соседа, который собрал гостей, возмутило происходящее. Он зашёл в подъезд и начал подниматься по лестнице, чтобы выяснить, кто стрелял. Следом в подъезд зашёл и один из его друзей.







«В это время подсудимый стал тоже спускаться. Он взял с собой заряженный пистолет, в кармане держал его правой рукой и вышел к ним навстречу», — описала ситуацию Екатерина Федосеева.







По её словам, словесной перепалки между оппонентами не было. При встрече с соседом на лестнице Сергей Башлычёв сразу начал в него стрелять. Всего он выстрелил пять раз и четыре раза попал в оппонента: ранил его в голову и плечо. Ранение в голову оказалось смертельным.







Друг погибшего, собиравшийся тоже подниматься наверх, всего этого не увидел: он ринулся из подъезда, как только услышал выстрелы. По его словам, застреленный друг успел крикнуть ему: «Братан, беги!». По версии подсудимого, эта фраза звучала иначе: «Братан, вали» — и призывала к нападению на стрелка.







На прошлой неделе Ленинский районный суд Новосибирска признал Сергея Башлычёва виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.







По словам гособвинителя, свою вину Башлычёв не признал. «Непосредственно того, что он стрелял, он не отрицал. Но он отрицал то, что у него был умысел, направленный на причинение смерти погибшему. Он говорил о том, что оборонялся, стрелял, потому что защищался от нападения и не хотел убивать, сделал это нечаянно. Сказал, что "так получилось"», — рассказала Екатерина Федосеева.





Приговор в законную силу не вступил. «Адвокат сказал, что они будут обжаловать приговор, так как не согласны с квалификацией», — добавила помощник прокурора Ленинского района.