Пропавшую в Первомайке школьницу нашли живой — её сдали в полицию пассажиры маршрутки

13-летняя Аиза Усубалиева пропала 24 июля
13-летняя Аиза Усубалиева пропала 24 июля

Жительница Новосибирска помогла полиции найти 13-летнюю Аизу Усубалиеву, которая ушла из дома 4 дня назад — женщина случайно встретила девочку в маршрутке и сообщила в полицию.


«Женщина ехала с ней на маршрутке, пообщалась с ней, вышла на той же остановке и потом уже дома увидела в интернете её ориентировку — девочка была в той же одежде, и сообщила в полицию. Сотрудники полиции сузили круг поисков и вечером вернули девочку домой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


О пропаже школьницы в Первомайском районе в полицию сообщила её мать. «Мать работает у неё, воспитывает девочку одна. В школе девочка характеризуется как положительная, хотя немного замкнутая»,  — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Как сообщил НГС.НОВОСТИ источник, близкий к полиции, всё это время школьница слонялась по улицам и ночевала где придётся. Оказалось, что ранее девочка уже убегала из дома. «Непонятно, будут ли какие-то санкции приниматься в отношении матери ребёнка. Сейчас с семьёй будет работать инспекция по делам несовершеннолетних», — отметил источник.


На этой неделе полицейские разыскали 16-летнего школьника Григория Пацюка, который потерялся в Академгородке пару дней назад — он нашёлся в гостях у своего друга.

Мария Шевлягина
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

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