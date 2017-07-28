Крупный пожар в Заельцовском районе: Красный проспект заволокло дымом

Красный проспект затянуло дымом
Красный проспект затянуло дымом

Новосибирцы заметили клубы дыма над Красным проспектом в Заельцовском районе.


Фотографии с поднявшимся над городом дымом в редакцию НГС прислал читатель около 5 минут назад.


Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, к ним действительно поступил вызов на Красный проспект. На место пожара выехали 2 автоцистерны. Что именно там горит, сейчас уточняется.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.


Тушить пожар отправились 2 экипажа МЧС
Тушить пожар отправились 2 экипажа МЧС


Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС

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