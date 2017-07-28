Дом-сауна: жильцы дома на «Золотой Ниве» живут в тумане из-за горячей трубы в подвале

Дом № 210 по ул. Бориса Богаткова построили в 1984 году

Жители дома № 210 по ул. Бориса Богаткова пожаловались на высокую влажность и туманы в подъезде: в этих бедах они винят квартальную теплосеть, которая проходит через подвал.





Несколько лет назад во время строительства станции метро «Золотая Нива» и ТЦ Golden Field теплоэнергетики «СИБЭКО» перекладывали квартальную теплосеть. Трубы прошли транзитом по подвалу дома № 210 по ул. Бориса Богаткова, рассказал НГС.НОВОСТИ председатель совета дома Владимир Трофимук.







После этого жильцы начали жаловаться на влажность и духоту в подъезде.







«В зимнее время первый-второй этаж 2-го подъезда, где проходит вот эта теплотрасса, покрыты туманом. Если вы зайдёте в подъезд, то увидите, что весь подъезд поражён грибком. У нас постоянно сырой подвал из-за того, что [от теплотрассы] идёт парение, как в сауне. Жильцы первых этажей даже зимой в 30-градусный мороз батареи выключают, потому что тепла, которое от пола идёт, достаточно, чтобы обогревать квартиры», — рассказал председатель совета дома.





Также он добавил, что зимой из-за перепадов температур — под воздействием мороза и пара — бетонные стены дома промерзают снаружи. Жильцы опасаются, что они начнут разрушаться.







Из-за высокой влажности на стенах в подъезде завёлся грибок





Краска сходит со стен слоями





Косметический ремонт в подъезде жители делали 3 года назад, но этого уже не видно





По мнению Владимира Трофимука, этих проблем можно было бы избежать, если бы теплотрасса была качественно утеплена.







«Утеплена она плохо. Плюс, как мы все знаем, если что-то утеплено, то по утеплителю нельзя ходить ногами. То есть они (специалисты «СИБЭКО». — О.Х.) должны были сделать там трапик — [положить] какие-то деревяшки, чтобы слесари управляющей компании ходили по трапику при необходимости снимать показания с приборов учёта, ещё какие-то работы проводить. Поскольку трапика там не организовано, люди вынужденно ходят по утеплителю. Утеплитель проминается, теряет свои свойства и, соответственно, приходит в негодность», — рассказал председатель совета дома.





Кроме того, по его словам, в доме нет дополнительной вентиляции, которая позволяла бы выходить горячему воздуху наружу — при строительстве дома её не предусмотрели, так как теплотрассу в подвале тогда ещё никто не планировал.







Проблемы начались после того, как в подвале дома проложили квартальную теплотрассу





По словам Владимира Трофимука, об этих проблемах знают не только «СИБЭКО» и управляющая компания. В курсе и ГЖИ, и мэрия города. Но решить вопрос жильцам пока так и не удаётся.







«Мы пытаемся добиться от компании "СИБЭКО" (раз уж так получилось, что теплотрасса идёт у нас по дому), чтобы они сделали надлежащее утепление, сделали трапик, запроектировали вентиляцию и за свой счёт эту вентиляцию организовали, потому что в любом случае тепло должно каким-то образом из подвала уходить. Просим, чтобы они грибок у нас из подъезда вывели. Нам ремонтировать весь подъезд не нужно. Только те участки, которые повреждены, каким-то образом нужно обработать и просто побелить. Мы, конечно, не можем требовать, чтобы они коммуникации демонтировали — они необходимы для теплоснабжения других домов. Но раз уж их проложили через наш дом, то должны были сделать это качественно», — считает Владимир Трофимук.







В компании «СИБЭКО» в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщили, что в Новосибирске достаточно часто прокладывают транзитные теплотрассы по подвалам жилых домов — так отапливают соседние здания. Такую практику в энергокомпании называют обычной для массовой застройки 1970–2000 годов. По подвалу дома № 210 по ул. Бориса Богаткова тоже проходит магистральная теплотрасса, которую «СИБЭКО» арендует у города.







«Теплотрасса содержится в хорошем состоянии: никаких утечек нет, теплоизоляция имеется по всей длине трубопровода», — заверили в «СИБЭКО».





В компании считают, что небольшие повреждения утеплителя «не могут повлиять на общую теплоотдачу транзитной трассы», а значит повышенная влажность в подъезде появилась не из-за этого.





«Возможно, данная проблема связана с недостаточным проветриванием подвального помещения, так как в других домах с транзитными трассами у жителей таких жалоб не возникает», — предположили в «СИБЭКО», но не уточнили, планируют ли они как-то исправить ситуацию.





В «СИБЭКО» считают, что небольшие повреждения утеплителя не могут привести к крупным проблемам





В конце 2016 года с клубами пара в подъезде столкнулись жители дома № 45 по ул. Есенина. Это произошло из-за коммунальной аварии, во время которой горячая вода затопила подвал. «У меня в квартире настоящая турецкая сауна, обои отошли от стены, плинтуса отвалились. В подвале кипяток. У меня дома, да и у соседей на первом этаже горячий пол и в квартире пар до потолка и ничего не видно, из розеток течёт вода», — рассказывала одна из жительниц дома.