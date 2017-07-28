В Новосибирск приехали бурятские амазонки

Участница автопробега во время остановки в Новосибирске
Участница автопробега во время остановки в Новосибирске

28 июля в Новосибирск приехали участники международного автопробега мастеров ручной работы «Уран Дарханы Бурятии — империи Хунну».


Автопробег стартовал из Улан-Удэ 25 июля. Две машины с 9 участниками автопробега планируют проехать по пути европейских походов гуннов — через Россию, Белоруссию, Литву и Венгрию — и 23 августа добраться до Франции.


«Уран Дарханы переводится как мастера, умельцы, которые делают что-то своими руками в продолжение традиций, но вносят своё творческое начало. А империи Хунну, потому что пробег посвящён празднику древнего города — Улан-Удэ стоит на древнем городище, это северная столица гуннов», — рассказала НГС.НОВОСТИ Марина Бальжанова, председатель правление женского клуба автопутешественников «Амазонки ОМ».


Микроавтобус «Амазонок ОМ»
Микроавтобус «Амазонок ОМ»


Участницы автопробега
Участницы автопробега


С собой «Амазонки ОМ» везут изделия из кожи, серебра, мельхиора, национальные куклы, берестяные поделки и роспись на шёлке в бурят-монгольской стилистике — это графика и нет полутеней, пояснила Бальжанова.


Национальные куклы
Национальные куклы


Украшения ручной работы бурятских мастеров
Украшения ручной работы бурятских мастеров


Организаторы говорят, что цель автопробега — популяризация туристического потенциала Бурятии, исторического наследия гуннской эпохи и её роли в развитии Улан-Удэ. В каждом городе «Амазонки ОМ» будут устраивать выставки-продажи работ, рассказывать об истории Бурятии и современной жизни республики.


«Амазонки ОМ» будут устраивать выставки-продажи работ в городах автопробега
«Амазонки ОМ» будут устраивать выставки-продажи работ в городах автопробега


За месяц женщины хотят проехать из Улан-Удэ во Францию
За месяц женщины хотят проехать из Улан-Удэ во Францию


В Новосибирск часто приезжают участники автопробегов: недавно город посетила группа путешественников из Юго-Восточной Азии.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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