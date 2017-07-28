В Новосибирск приехали бурятские амазонки

Участница автопробега во время остановки в Новосибирске

28 июля в Новосибирск приехали участники международного автопробега мастеров ручной работы «Уран Дарханы Бурятии — империи Хунну».





Автопробег стартовал из Улан-Удэ 25 июля. Две машины с 9 участниками автопробега планируют проехать по пути европейских походов гуннов — через Россию, Белоруссию, Литву и Венгрию — и 23 августа добраться до Франции.







«Уран Дарханы переводится как мастера, умельцы, которые делают что-то своими руками в продолжение традиций, но вносят своё творческое начало. А империи Хунну, потому что пробег посвящён празднику древнего города — Улан-Удэ стоит на древнем городище, это северная столица гуннов», — рассказала НГС.НОВОСТИ Марина Бальжанова, председатель правление женского клуба автопутешественников «Амазонки ОМ».





Микроавтобус «Амазонок ОМ»





Участницы автопробега





С собой «Амазонки ОМ» везут изделия из кожи, серебра, мельхиора, национальные куклы, берестяные поделки и роспись на шёлке в бурят-монгольской стилистике — это графика и нет полутеней, пояснила Бальжанова.







Национальные куклы





Украшения ручной работы бурятских мастеров





Организаторы говорят, что цель автопробега — популяризация туристического потенциала Бурятии, исторического наследия гуннской эпохи и её роли в развитии Улан-Удэ. В каждом городе «Амазонки ОМ» будут устраивать выставки-продажи работ, рассказывать об истории Бурятии и современной жизни республики.







«Амазонки ОМ» будут устраивать выставки-продажи работ в городах автопробега





За месяц женщины хотят проехать из Улан-Удэ во Францию





В Новосибирск часто приезжают участники автопробегов: недавно город посетила группа путешественников из Юго-Восточной Азии.