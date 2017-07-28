По Новосибирску пронеслась колонна из двух сотен байкеров

Десятки байкеров отправились на ул. Биатлонную, где начнётся мотофестиваль
Десятки байкеров отправились на ул. Биатлонную, где начнётся мотофестиваль

28 июля в Новосибирске стартовала колонна участников мотофестиваля «Обская волна» — они проехались по улицам Октябрьского района.


Больше двух сотен байкеров стартовали с пл. Пименова у ГПНТБ и затем отправились по ул. Кирова, Никитина, Гусинобродскому шоссе — в течение часа они добрались до «Центра спортивной подготовки по биатлону» на окраине города, где в ближайшие выходные пройдёт мотофестиваль.


Константин Нельзин, один из организаторов мероприятия, президент новосибирского мотоклуба «99 percent» MC рассказал НГС.НОВОСТИ, что в колонне смогли принять участие все желающие — всего собралось их 200–300 человек. На самом же фестивале гостей ждут конкурсы, музыкальная программа и розыгрыш мотоцикла. 



По оценке организаторов, в колонне приняли участие 200–300 байкеров
По оценке организаторов, в колонне приняли участие 200–300 байкеров


«Каждый год у нас японский мотоцикл Honda [разыгрывается], 6 лет подряд. Организаторы покупают его на свои деньги, и корешки входных билетов бросаются в лототрон. И каждый год у нас победитель уезжает на мотоцикле. <…> У нас будет 2 финал-чемпионата Сибири: один по фигурному вождению мотоцикла, и в рамках этого будет чемпионат по стенд-драйвингу — это трюковое вождение мотоцикла. Из фишек, к примеру, будет конкурс под названием "Голова": когда команда из 3–4 человек тащат на время на голове грузовики», — рассказал Константин Нельзин. Он добавил, что развлекать собравшихся будут музыкальные группы из Красноярска, Иркутска, Омска, Петропавловска-Камчатского, Барнаула и др.


Байкеры проехались по магистралям Октябрьского района
Байкеры проехались по магистралям Октябрьского района


Мотофестиваль «Обская волна» пройдёт в Новосибирске в 11-й раз. В прошлом году на него собралось около 5–6 тыс. человек — их развлекали экстремальными конкурсами и женской наготой.


Подробный репортаж с фестиваля «Обская волна» читайте в воскресенье, 30 июля, на НГС.АФИША.

Александра Зенкова, Кирилл Шматков
Фото и видео Густаво Зырянова

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