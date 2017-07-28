Банк с отделениями в Новосибирске остался без лицензии

ЦБ отозвал лицению у банка «Югра»
ЦБ отозвал лицению у банка «Югра»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», сообщение об этом появилось на сайте регулятора 28 июля.


В сообщении ЦБ РФ сказано, что «Югра » выдавала необоснованно крупные суммы «компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объёму полученных кредитов». Надзорные органы неоднократно замечали в «Югре» «операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции» и другие нарушения, сказано в сообщении.


Агентство страхования вкладов не стало заниматься финансовым оздоровлением «Югры» из-за «низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств», говорится в сообщении Центробанка. Вклады «Югры» застрахованы.


По величине активов ПАО БАНК «ЮГРА» к июлю 2017 года занимало 29-е место в банковской системе РФ, отмечают в пресс-службе Банка России.


Отделения «Югры» закрылись в Новосибирске 10 июля, когда ЦБ ввёл в банке временную администрацию. 20 июля вкладчикам начали выплачивать страховки. В Новосибирской области выплатами занимаются четыре банка: Россельхозбанк, Сбербанк, «Уралсиб» и ВТБ24. Вкладчики могут рассчитывать на возмещение застрахованной суммы в пределах 1,4 млн руб.


На прошлой неделе без лицензии остался другой банк с отделениями в Новосибирске — «Межтопэнергобанк». Ранее эксперты рассказывали НГС, что делать вкладчику, если лопнул его банк.

Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова

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