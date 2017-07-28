80 пожарных устроили спортивные разборки на стадионе «Спартак»

Самое сложное задание — протащить легковушку за канат 50 м
Самое сложное задание — протащить легковушку за канат 50 м

28 июля на стадионе «Спартак» в Новосибирске собрались пожарные, которые соревновались в кроссфите.


Как рассказали в ГУ МЧС по НСО, всего было 20 команд — по четыре человека в каждой.


«В этот раз мы взяли участников из пожарно-спасательных гарнизонов — тех, кто принимает участие в боевых действиях, при тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, происшествиях, ЧС. Здесь их профессиональные навыки», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Сергей Недайвода.


Одновременно на соревнования выходили по 4 команды, каждая из них должна была показать лучшее время. «Очень сложная дистанция — каждый раз нужно подготавливать заново полосу препятствий», — отметил Недайвода. Все участники были полностью экипированы: на них была форма, пожарный пояс, сапоги, каска и кислородный баллон весом 15 кг.


Сам по себе «кроссфит» — это название упражнений, разработанных американцем Грегом Глассманом, в него входят элементы тяжёлой атлетики, гимнастики, пауэрлифтинга, гиревого спорта и др.


На «Спартаке» устроили кроссфит с пожарным уклоном — например, участники прокладывали рукав от пожарного автомобиля на 25 м, а также носили на руках куклу пострадавшего, которая весила 40 кг.


Кроме того, пожарные отжимались на гирях весом 24 кг, перетаскивали их, а также били покрышки кувалдой. Самым сложным упражнением было перетаскивание легкового автомобиля за канат на дистанцию 50 м.


«Автомобиль — "Шкода Рапид" — был не на ручнике. Внутри был водитель, для того чтобы контролировать машину — чтобы та не уехала дальше и не повредила спортсмена», — пояснил Сергей Недайвода.


К моменту публикации материала судьи ещё не подвели итоги соревнований.



Пожарные в полном боевом обмундировании протягивали шланг, отжимались на гирях, били покрышки кувалдой
Пожарные в полном боевом обмундировании протягивали шланг, отжимались на гирях, били покрышки кувалдой


Также они демонстировали способность носить пострадавших. Вес манекена на фото — 40 кг
Также они демонстировали способность носить пострадавших. Вес манекена на фото — 40 кг


Пожарный на соревнованиях после финиша
Пожарный на соревнованиях после финиша


Все спортсмены работают в пожарно-спасательных гарнизонах, в рабочее время они борются огнём и помогают людям во время опасных происшествий
Все спортсмены работают в пожарно-спасательных гарнизонах, в рабочее время они борются огнём и помогают людям во время опасных происшествий


Свои боевые способности на «Спартаке» продемонстрировали 20 команд из 4 человек
Свои боевые способности на «Спартаке» продемонстрировали 20 команд из 4 человек


МЧС не первый раз за лето проверяет выносливость своих сотрудников — в начале июня 22 команды пожарных соревновались в боевом развёртывании — они одевались на скорость и стреляли потоками воды по мишени.

Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова

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