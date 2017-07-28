Новосибирские абоненты «МегаФона» пожаловались на сбой связи

В «МегаФоне» обещают восстановить связь в ближайшее время

Новосибирские абоненты «МегаФона» жалуются, что не могут никуда дозвониться: в службе поддержки оператора утверждают, что пытаются справиться с проблемой.





В редакцию НГС поступило уже несколько сообщений от абонентов «МегаФона», которые утверждают, что остаются без связи около 2–3 часов.





Как пояснил один из читателей, работающий в офисе на ул. Ипподромской, 44, при попытке кому-либо дозвониться в трубке нет гудков: после набора номера в трубке тишина, затем звонок обрывается.





«У нас в офисе вообще ни у кого "МегаФон" не работает уже на протяжении 2 часов. Интернета нет вообще, только по Wi-Fi работа идёт. Это не только здесь, на Ипподромской, происходит — по городу люди ездят, наши менеджеры активные, и пропадает связь. В районе "Спартака" пропадала, на Учительской связь пропадала — дозвониться невозможно», — описал перебои со связью читатель.





О перебоях предупреждают и по телефону службы поддержки компании «МегаФон».





«Уважаемый клиент! В настоящее время возможны трудности при использовании услуг связи. Нашими специалистами принимаются все необходимые меры для решения вопроса в кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает автоответчик.





В марте на перебои со связью жаловались абоненты оператора МТС. Они также не могли никуда дозвониться, но интернет при этом работал.