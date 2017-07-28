В квартире на Троллейке нашли застреленных супругов
28 июля полиция обнаружила тела погибших супругов в квартире на ул. Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.
Сотрудники полиции проникли в квартиру около 12:00. «Двери квартиры были закрыты, пришлось взламывать.
В квартире было обнаружено 2 трупа — 39-летнего мужчины и его 34-летней жены. Оба с огнестрельными ранениями»,
— рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По предварительным данным, супруги убиты из охотничьего карабина, сообщили в полиции. Сейчас на месте работают полицейские и следователи.
Информация уточняется.
Мария Шевлягина
Фото Алёны Истоминой
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