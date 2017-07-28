В квартире на Троллейке нашли застреленных супругов

Утром на ул. Троллейной от огнестрельных ранений скончалась пара супругов
Утром на ул. Троллейной от огнестрельных ранений скончалась пара супругов

28 июля полиция обнаружила тела погибших супругов в квартире на ул. Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.


Сотрудники полиции проникли в квартиру около 12:00. «Двери квартиры были закрыты, пришлось взламывать.


В квартире было обнаружено 2 трупа — 39-летнего мужчины и его 34-летней жены. Оба с огнестрельными ранениями»,


— рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


По предварительным данным, супруги убиты из охотничьего карабина, сообщили в полиции. Сейчас на месте работают полицейские и следователи.


Информация уточняется.

Мария Шевлягина
Фото Алёны Истоминой

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