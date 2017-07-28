Подробно: на новые поликлиники с редкими врачами потратят 6,2 миллиарда рублей

Семь новых поликлиник смогут принять больше 5 тыс. больных новосибирцев в смену

Правительство Новосибирской области подробно рассказало о новых поликлиниках в разных районах города — на их строительство уйдёт несколько лет.





Поздно вечером 26 июля правительство НСО опубликовало постановление о создании новых поликлиник в разных районах Новосибирска по концессионному соглашению. Имён инвесторов в документе нет, но подробно сказано о суммах, которые потребуются на строительство и оснащение поликлиник.







По информации в документе, с 2017-го по 2020 год инвестор должен потратить 1,5 млрд руб., ещё 4,7 млрд руб. — с 2020-го по 2028 год.







Новые поликлиники смогут принять в общей сложности 5,2 тыс. человек в смену. Ранее министр здравоохранения НСО Олег Иванинский пояснил, что поликлиники будут построены «в наиболее активно развивающихся жилых массивах мегаполиса, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии».





В постановлении также опубликована информация по каждой из семи поликлиник — у некоторых есть конкретные адреса, остальные пока обозначены только улицами. НГС.НОВОСТИ выяснили, какие специалисты будут работать в каждой из них и как много пациентов смогут принять.







Поликлиника № 27 на ул. Ереванской займёт около 8865 кв. м. Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 250. Во взрослой поликлинике будет диагностическое отделение с кабинетами УЗИ и ЭКГ, дневной стационар на 18 коек, а также неотложка, кабинеты врачей (терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, инфекционист, ортопед-травматолог, педиатры и т.д.), зал для лечебной физкультуры и кабинет пропаганды здорового образа жизни. В детском отделении дневной стационар поменьше — 6 коек.







Поликлиника № 2 на ул. Татьяны Снежиной рассчитана на большее число больных — 500 взрослых и 300 детей в смену, её общая площадь — 11 246 кв. м. Эту поликлинику тоже оборудуют неотложкой, кабинетами диагностики, дневным стационаром (для взрослых — 18 коек, для детей — 6 коек), кабинетами врачей (терапевты, онколог, окулист, лор, психиатр-нарколог, педиатры и т.д.), ЛФК, кабинет ЗОЖ и светолечения и т.д. Отдельно оборудуют травмпункт и травматологическое отделение. В женской консультации поликлиники тоже есть дневной стационар на 4 койки, процедурные, диагностические кабинеты и кабинеты акушеров-гинекологов.







По расчёту властей, поликлиники появятся не только в активно развивающихся «жилых массивах мегаполиса», но и там, где действующие — в ужасном состоянии





Поликлиника № 7 на ул. Пролетарской для 350 взрослых и 250 детей за смену расположится на общей площади 9779 кв. м. Здесь власти обещают сделать диагностические кабинеты, неотложку, дневной стационар (18 коек для взрослых, 6 — для детей), кабинеты врачей (терапевты, педиатры, онколог, лор, окулист, невролог, ревматолог, хирург, психотерапевт и т.д.), женскую консультацию с дневным стационаром на 4 койки, «травму »и отделение лучевой диагностики.





Поликлиника № 13 на ул. Краснодарской, 6/5 для 550 взрослых и 250 детей в смену займёт около 11 тыс. кв. м. В лечебном учреждении также расположатся кабинеты для диагностики, дневной стационар (18 коек для взрослых, 6 — для детей), кабинеты врачей (терапевты, онколог, уролог, кардиолог, невролог, психотерапевт, инфекционист, лор, окулист), залы ЛФК, женская консультация, «травма» и отделение лучевой диагностики.





Поликлиника № 18 на ул. Степной, 266 для 550 взрослых и 250 детей в смену расположится на 10 251 кв. м, здесь будет 2 конференц-зала. В этой поликлинике обустроят диагностическое отделение, дневной стационар (18 взрослых коек и 6 — детских), кабинеты врачей (терапевты, кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог, инфекционист и т.д.), зал ЛФК, женскую консультацию и отделение лучевой диагностики.







Чиновники рассчитывают на помощь инвесторов в создании поликлиник





Поликлиника № 22 на ул. Виктора Уса, 2/1 рассчитана на 550 взрослых и 250 детей за смену, общая площадь у неё — 10 553 кв. м. Здесь также есть диагностическое отделение, дневной стационар (18 коек для взрослых, 6 — для детей), кабинеты врачей (терапевты, педиатры, ревматолог, невролог, кардиолог, психиатр-нарколог, лор, окулист и т.д.), залы для восстановительного лечения, женская консультация, лучевая диагностика.







Поликлиника № 16 на пл. Райсовета примет только взрослых — 800 человек за смену, её общая площадь — около 10 тыс. кв. м. В поликлинике заработает диагностическое отделение, дневной стационар на 18 коек, кабинеты врачей (гастроэнтеролог, 3 невролога, 2 кардиолога, 2 лора, 2 окулиста, 2 эндокринолога, ревматолог, пульмонолог и инфекционист), 4 терапевтических отделения, травматологическое отделение, а также эндокринологический центр со стационаром на 10 коек.