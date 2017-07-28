Не ходите в Африку гулять: новосибирцев предупредили об опасных болезнях в отпуске

Роспотребнадзор дал советы новосибирцам, собравшимся на отдых в тропические страны

Роспотребнадзор назвал популярные у новосибирцев курортные регионы и предупредил о болезнях, которыми там можно заразиться.





Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, каждый год в Новосибирской области регистрируют туристов, которые заразились инфекционными заболеваниями за границей.





Так, в 2016 году и первой половине 2017-го в регионе зафиксировали 2 случая привезённой малярии и 20 случаев лихорадки Денге.







Все заболевшие туристы вернулись из Индии, Филиппин, Танзании, Замбии, Египта, Южного Судана, Эфиопии, Сомали и др. Они рассказали, что во время поездки их кусали комары, но какие-либо препараты они не принимали.







В Роспотребнадзоре составили список инфекций и зарубежных регионов, в которых ими можно заразиться:





холера (Африка, Американский регион, Южная Азия, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Юго-Западная Азия);

жёлтая лихорадка (Африка, Южная Америка);

лихорадка Денге (Юго-Восточная Азия, Океания, Южная Азия, Восточное Средиземноморье, Центральная и Южная Америка, страны Карибского бассейна, Африка);

чума (Африка, Азия, Американский регион);

лихорадка Зика (Американский регион, Северная Америка, Центральная Америка, страны Карибского бассейна, Южная Америка, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Океания, Американский регион);

лихорадка Эбола (Центральная и Западная Африка).

Специалисты рекомендуют новосибирцам во время поездки в тропические страны пить только качественную воду в фабричной упаковке, не пробовать незнакомые продукты, а также сырое мясо и рыбу, мыть фрукты и овощи и избегать укусов насекомых, используя репелленты.







В ведомстве пояснили, что перед тем как ехать в другую страну, турфирмы должны предупреждать путешественников об эпидемиологической обстановке в ней. Кроме того, если турист находит у себя признаки лихорадки, нужно срочно обратиться к врачу.





В пресс-службе областного минздрава НГС.НОВОСТИ пояснили, что сделать прививку от экзотических заболеваний в Новосибирске можно в инфекционной больнице № 1 (ул. Семьи Шамшиных, 40/3), центре вакцинопрофилактики (ул. Фрунзе, 57«а») и в нескольких частных медицинских центрах города.





Опасные болезни могут испортить новосибирцам отпуск не только за рубежом, но и дома — с начала года в больницы Новосибирска обратились более 17 тыс. человек с укусами клещей.