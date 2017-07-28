Едем в Когалым: из Новосибирска открыли рейсы в город, где Собянин был мэром

Панорама Когалыма

Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов на прямой рейс из Новосибирска в Когалым.





«Первый рейс запланирован на 20 августа. Выполнение полётов по направлению планируется один раз в неделю по воскресеньям», — рассказали в пресс-службе «Ангары».







Стоимость билета в одну сторону вместе со сборами — 5640 руб. Время в пути из Новосибирска в Когалым составит 2 часа, обратно — 1 час 40 минут. Летать по маршруту пассажиры будут на новом турбореактивном самолёте Ан-148-100, вмещающим 75 человек. В самолёте кожаный салон и увеличенное расстояние между креслами.





На выполнение этих рейсов авиакомпания «Ангара» получила федеральные субсидии, добавили в пресс-службе. В расписание новосибирского аэропорта рейсы внесены до 29 октября, говорится на сайте аэропорта Толмачёво.





Соборная мечеть в Когалыме





Когалым — город с населением 65 418 человек в Ханты-Мансийском автономном округе. Город известен тем, что в нём размещены основные производственные мощности ООО «Лукойл-Западная Сибирь». С 1991-го по 1993 год главой администрации Когалыма работал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.





Из Новосибирска каждый день открывается всё больше новых рейсов. Несколько дней назад авиакомпания «Победа» начала продажу билетов на прямой рейс из Новосибирска в Красноярск.