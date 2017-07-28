В фонтане Нарымского сквера заметили трёх медвежат

Медвежонок в фонтане в Нарымском сквере

Утром 28 июля в Нарымском сквере Новосибирска заметили трёх медвежат, которые купались в фонтане.





«Как я понимаю, их выгуливают сотрудники цирка. Они очень любопытные, пытаются на всё залезть — на лавочки, на столбы, парапеты», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Ольга, которая опубликовала фото медвежат в соцсетях. По её словам, 3 медвежонка купались в фонтане около 9:15.





«Они с удовольствием плескались в воде, запрыгивали друг на друга, боролись», — рассказала Ольга.





Медведи, по словам очевидцев, купались с большим удовольствием





Впервые горожане обратили внимание на медведей в Нарымском сквере неделю назад — они гуляли в сопровождении дрессировщиков и лазили на деревья.