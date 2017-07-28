Не лезь — убьёт: новосибирцев попросили не купаться во время грозы

На выходных в Новосибирскую область придут грозы

МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз в ближайшие выходные.







«Прогноз неблагоприятный передали на выходные — с учётом того, что жаркая погода будет, прогнозируется 26 градусов в выходные, люди потянутся к водоёмам, будут проводить там свободные дни. Недавно град, который прошёл в Усть-Таркском районе, повредил там кровлю спортивного комплекса. Град — сам по себе опасное метеоявление, а если это на улице или в водоёме, человеку трудно будет укрыться от него», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







В МЧС подчеркнули, что спрятаться от града можно только под надёжной крышей — временную кровлю градины могут пробить. «Крупный град может причинить серьёзные телесные повреждения и травмы головы для человека. Ледяные шарики падают с большой скоростью», — говорят в МЧС.







В ведомстве подчеркнули, что вода — хороший электрический проводник. «Вероятность поражения молнией значительно увеличивается, если человек находится вблизи водоёма или непосредственно в воде. Прямое попадание молнии в человека обычно заканчивается смертельным исходом. Ежегодно в мире от ударов молний погибает около 3000 человек. Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов», — говорят в МЧС.







Спасатели настаивают на том, что при приближении грозового фронта лучше держаться дальше от водоёмов.





«Не находитесь во время грозы в водоёме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Отойдите на 20–30 м в сторону от металлических предметов (мотоцикл, велосипед и т.д.). Не разговаривайте и не делайте звонки по мобильному телефону», — предостерегли в ведомстве.







Из-за опасного прогноза на выходных число человек в патрульных группах возле водоёмов увеличится.







МЧС постоянно следит за безопасностью новосибирцев, предупреждая их о погодных опасностях. Например, на прошлой неделе опасения спасателей вызывали туманы.