Забыли заплатить: сайт судебных приставов лёг из-за проблем с оплатой домена

Мобильное приложение судебных приставов «ФССП» также отказалось работать

Утром 28 июля официальный сайт Федеральной службы судебных приставов России перестал работать из-за проблем с оплатой домена — сейчас вместо него висит заглушка центра регистрации доменов RU-CENTER, в которой сообщается, что срок регистрации домена fssprus.ru закончился.





Одновременно перестал работать и официальный сайт управления ФССП по Новосибирской области r54.fssprus.ru. В управлении НГС.НОВОСТИ назвали сроки восстановления работы сайта. «Нужно немножко подождать. В течение суток неисправность будет улажена.





Если вам срочно нужно проверить задолженность, вы всегда можете прийти на приём к судебному приставу — наше приёмное время по вторникам и четвергам.





Ещё можно воспользоваться мобильным приложением "ФССП" — оно работает на платформах Android, iOS и Windows Phone вне зависимости от сайта. Ещё можете зайти на сайт госуслуг и проверить задолженность там», — рассказали в пресс-службе областного управления службы.





По данным регистратора доменов RU-CENTER, сайт fssprus.ru проплачен до 28 июля





Корреспондент НГС.НОВОСТИ скачал мобильное приложение «ФССП» и решил проверить свою задолженность. Приложение отказалось искать долги и ответило сообщением «Невозможно подключится к серверу, попробуйте позже».







Как оказалось, на сегодняшний день существует единственный способ дистанционно узнать свою задолженность — это заглянуть на сайт госуслуг. Пока информацию о долгах можно получить только там.





Напомним, 4 дня назад похожая ситуация сложилась с сайтом новосибирской швейной фабрики «Синар» — сайт компании не работал полдня из-за атаки хакеров, которые разместили на нём баннер со скандальным текстом.