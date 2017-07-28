Забыли заплатить: сайт судебных приставов лёг из-за проблем с оплатой домена

Мобильное приложение судебных приставов «ФССП» также отказалось работать
Мобильное приложение судебных приставов «ФССП» также отказалось работать

Утром 28 июля официальный сайт Федеральной службы судебных приставов России перестал работать из-за проблем с оплатой домена — сейчас вместо него висит заглушка центра регистрации доменов RU-CENTER, в которой сообщается, что срок регистрации домена fssprus.ru закончился.


Одновременно перестал работать и официальный сайт управления ФССП по Новосибирской области r54.fssprus.ru. В управлении НГС.НОВОСТИ назвали сроки восстановления работы сайта. «Нужно немножко подождать. В течение суток неисправность будет улажена.


Если вам срочно нужно проверить задолженность, вы всегда можете прийти на приём к судебному приставу — наше приёмное время по вторникам и четвергам.


Ещё можно воспользоваться мобильным приложением "ФССП" — оно работает на платформах Android, iOS и Windows Phone вне зависимости от сайта. Ещё можете зайти на сайт госуслуг и проверить задолженность там», — рассказали в пресс-службе областного управления службы. 


По данным регистратора доменов RU-CENTER, сайт fssprus.ru проплачен до 28 июля
По данным регистратора доменов RU-CENTER, сайт fssprus.ru проплачен до 28 июля


Корреспондент НГС.НОВОСТИ скачал мобильное приложение «ФССП» и решил проверить свою задолженность. Приложение отказалось искать долги и ответило сообщением «Невозможно подключится к серверу, попробуйте позже».


Как оказалось, на сегодняшний день существует единственный способ дистанционно узнать свою задолженность — это заглянуть на сайт госуслуг. Пока информацию о долгах можно получить только там.


Напомним, 4 дня назад похожая ситуация сложилась с сайтом новосибирской швейной фабрики «Синар» — сайт компании не работал полдня из-за атаки хакеров, которые разместили на нём баннер со скандальным текстом.

Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот nic.ru (2)

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