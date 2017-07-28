Две сибирячки легли под трактор, чтобы остановить строительство парковки во дворе

Жители дома № 43 не дают построить парковку возле детской площадки
Жители дома № 43 не дают построить парковку возле детской площадки

Утром 28 июля в Новосибирске жители одного из домов по ул. Дмитрия Донского устроили протест против строительства парковки — две женщины уселись на стройплощадке и блокировали работу техники.


Строительство стоянки между домами № 43 и № 45 разделило жителей этих домов на 2 лагеря: одни парковку поддерживают, другие — не дают работать строителям. 


«45-й дом делает себе парковку, — пояснила НГС.НОВОСТИ Валерия Карасова, жительница дома № 43. — Здесь был газон, были деревья, теперь всё. Из муниципального бюджета выделено 527 тыс., делается парковка для частных лиц, закрытая. Понимаю, если бы они свои деньги собрали и что-то там делали, но это общие деньги из общих налогов».


Женщина рассказала, что парковку собираются установить вплотную к детской площадке — и этим, по её словам, недовольны все жители дома № 43. «Мои окна выходят прямо на парковку, — поясняет Любовь Перепёлкина, ещё одна жительница ул. Дмитрия Донского, 43. — Представляете, это ужас, что будет. Здесь бегали белочки, стояли берёзки... Сейчас это всё срубили. Дети под окнами играли. Тут всё разворошили — была хорошая зелёная площадка. Почему они лезут под наши окна?».


Парковку установят вплотную к детской площадке
Парковку установят вплотную к детской площадке


Протестующие уверяют, что пошли навстречу соседям и согласились на парковку с одним условием — чтобы им оставили 15 м под окнами. В итоге было оставлено 10 м. «Почему мы сегодня вышли? Мы написали в мэрию, — объясняет Валерия Карасова. — Так как администрация Центрального округа встала на сторону жильцов дома № 45. И единственное, что мы просим — это чтобы остановили эти раскопки до того дня, как в мэрии примут решение по нашему обращению». 


Валерия Карасова и Любовь Перепёлкина не дают продолжить строительство парковки
Валерия Карасова и Любовь Перепёлкина не дают продолжить строительство парковки


«Ситуация достаточно простая — у нас возникла небольшая проблема с парковкой, потому что жильцы дома № 43 облюбовали наш парковочный карман, — поясняет Сергей Шиляев, житель дома № 45. — Сейчас идёт федеральная программа по благоустройству придомовых территорий. Наша управляющая дома написала много разнообразных писем с просьбой включить нас в эту программу. Парковочные места выделены для жильцов 45-го дома. Понимаю, что им тоже хочется ставить на халяву машины (парковка будет закрытой. — А.И.). Но если у вас нет управляющей, которая может выбить деньги — это ваши проблемы». 


Когда Сергей Шиляев увидел, что соседи не дают начаться строительству — он вызвал полицию. Туда же позвонила и директор местного ЖЭУ Анна Софронова. «Есть все документы, все схемы, — рассказала НГС.НОВОСТИ Софронова. — Теперь идёт препятствие со стороны 43-го дома. Как препятствие — людей нет, 2 человека вышли, и всё».


Жильцы дома № 45 вызвали полицию
Жильцы дома № 45 вызвали полицию


«Мне разницы нет — я нейтральная сторона, работать бы дали, — разводит руками мастер участка компании «Дорстрой» Алексей, который приехал делать парковку во дворе. — Схема утверждена, всё согласовано и подписано. Масштабы [парковки] мы уменьшили». 


Пока техника стоит возле домов
Пока техника стоит возле домов


Сотрудники полиции приняли заявления от граждан — одни жаловались на то, что соседи мешают строительству, другие попросили отложить строительные работы, пока мэрия не рассмотрит их обращение. В разговоре с полицейским Валерия Карасова подчеркнула, что недовольна действиями рабочих, хотя и понимает, что они люди подневольные. «Мы сидим, трактор идёт прямо на нас, — негодует женщина. — Даже не остановился. Что это за техника безопасности у них?».


Периодически к активисткам подходят с поддержкой другие жители дома № 43
Периодически к активисткам подходят с поддержкой другие жители дома № 43


Как быть дальше, жители дома № 43 пока не понимают — они боятся, что как только пойдут домой, рабочие на тракторе закатают парковку. Карасова и Перепёлкина утверждают, что готовы сидеть возле раскопанной земли до тех пор, пока мэрия не примет решение по их запросу. 


Ранее в Новосибирске борьбой за свои права отмечались жители ул. Дуси Ковальчук — они помешали ставить рекламный щит рядом со своим домом.

Алёна Истомина
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