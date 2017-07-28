Вынесли лавки и фонари: набережную Оби готовят к глобальному ремонту

Михайловскую набережную ждёт глобальный ремонт

Михайловскую набережную в Новосибирске начали готовить к ремонту — сейчас с неё вывозят лавочки и урны.





«Вчера инспектировали набережную, смотрели, как правильно ставить ограждение, какие кусты будут вырубаться, ведь сбоку пройдёт велодорожка, отметили плохие деревья под сруб», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.







Сейчас рабочие вывозят с набережной лавочки и фонари. Руководитель МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин рассказал, что с набережной уберут 20 лавочек, 11 из них уже поставили в Троицкий сквер в Ленинском районе. Анна Терешкова добавила, что фонари поставят в Пашино, сохранившуюся плитку положат в парке «У моря Обского». Урны остаются на набережной — их перенесут на средний променад.







Кроме того, скоро на набережной появятся информационные доски с планами работ.







Реконструкцию набережной начнут с площадки у сцены





К ремонту на набережной компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство, приступит с 31 июля. Компания должна будет за 120 млн руб. отремонтировать лестницы, променад у реки, сделать ливнёвку, освещение, восстановить газоны и лавочки. Все работы должны закончиться к 1 ноября.







Ремонт завершится к 1 ноября





Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». НГС.НОВОСТИ подробно писали об этом проекте — с гранитным тротуаром, фонарями, скамейками и яблонями. Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова ранее поясняла, что на ремонт набережную будут закрывать этапами.