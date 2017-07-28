В Новосибирске появился новый трамвай без пассажиров

На «БКМ-Сибирь» отремонтировали ещё 2 трамвая

Российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь» закончило ремонт ещё двух вагонов — их обкатывают без пассажиров и скоро выпустят на городские маршруты Новосибирска.







«Мы закончили и передали ["Горэлектротранспорту"]. Сейчас один на обкатке уже, другой передали позавчера. Сейчас на него номера клеят, — сообщил генеральный директор российско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь» Александр Евдокимов. — После этого они должны ещё 50 километров проехать без пассажиров, но уже на линии».







По словам Евдокимова, презентация новых вагонов пройдёт на следующей неделе. Через несколько дней из Белоруссии в Новосибирск приедут ещё 3 трамвая, которые тоже отремонтируют в «БКМ-Сибирь».







Первый обновлённый российско-белорусский трамвай вышел на линию 23 июня — он ходит по маршруту № 2 «Площадь Маркса — "Чистая Слобода"». На этот вагон власти потратили 18 млн руб.

