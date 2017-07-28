Барнаульский школьник снял красивый таймлапс Новосибирска

Панорама на Новосибирск из окна гостиницы «Маринс Парк Отель»

15-летний барнаульский школьник Степан Прохожев снял таймлапс Новосибирска.





«Мой старший брат приехал по работе в Новосибирск, я решил с ним за компанию съездить. Видео снимал 22–23 июля.





У меня есть дешёвенькая китайская камера SJ4000 и телефон Huawei Nova, на которые я и снимал панорамы Новосибирска. Тяжело снимать красивые видео, когда нет денег на технику. Если камера плохая, то лучше стараться снимать статичные кадры утром или днём»,





— рассказал НГС.НОВОСТИ Прохожев.







В кадр попал вид на Новосибирск-Главный и сквер на Вокзальной магистрали. Панорама с видом на железнодорожный вокзал была сделана с 15-го этажа гостиницы «Маринс Парк Отель» (бывшая гостиница «Новосибирск»).







Таймлапс июльского Новосибирска





Помимо этого видео Прохожев сделал несколько таймлапсов в Барнауле — школьник снимает огромные грозовые тучи, рассветы и закаты из своего дома.





«У нас серые города, невзрачные. И красоту находить в них достаточно тяжело. Но всё-таки в этой серости есть что-то поэтичное и по-своему красивое»,





— пояснил своё хобби Степан Прохожев.





Гроза в Барнауле





В начале июля редакция НГС.НОВОСТИ сняла таймлапс об изменении погоды в Новосибирске. В течение часа за небом в центре наблюдала редакционная камера. За это время к центру подошли тяжёлые тёмные тучи, пролился сильный 20-минутный дождь и снова выглянуло солнце.

