На Алтае перевернулся микроавтобус с новосибирцами: четверо погибли

Микроавтобус после аварии
Микроавтобус после аварии

Ночью 28 июля в Онгудайском районе Республики Алтай на Чуйском тракте в кювет на опасном повороте съехал микроавтобус —  погибли водитель и три пассажира.


Авария случилась около 00:50.


«По предварительным данным, 42-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем ГАЗ-2217, двигаясь со стороны с. Онгудай в направлении с. Шебалино, на опасном повороте Семинского перевала не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги с последующим съездом в кювет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республики Алтай.


В автомобиле было 6 новосибирцев, погибли водитель и три его пассажира: 41-летняя женщина и двое детей (мальчик и девочка 10 и 13 лет). Еще два пассажира — 42-летний мужчина и 41-летняя женщина оказались в больнице.


На месте работает следственно-оперативная группа. Дело взял на контроль министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин, который лично выезжал на место происшествия.


Микроавтобус съехал в кювет на опасном повороте
Микроавтобус съехал в кювет на опасном повороте


Всего в машине было 6 человек — четверо погибли, включая двоих детей
Всего в машине было 6 человек — четверо погибли, включая двоих детей


Елена Громкова
Фото 04.мвд.рф

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