На Алтае перевернулся микроавтобус с новосибирцами: четверо погибли

Микроавтобус после аварии

Ночью 28 июля в Онгудайском районе Республики Алтай на Чуйском тракте в кювет на опасном повороте съехал микроавтобус — погибли водитель и три пассажира.







Авария случилась около 00:50.







«По предварительным данным, 42-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем ГАЗ-2217, двигаясь со стороны с. Онгудай в направлении с. Шебалино, на опасном повороте Семинского перевала не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги с последующим съездом в кювет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республики Алтай.







В автомобиле было 6 новосибирцев, погибли водитель и три его пассажира: 41-летняя женщина и двое детей (мальчик и девочка 10 и 13 лет). Еще два пассажира — 42-летний мужчина и 41-летняя женщина оказались в больнице.







На месте работает следственно-оперативная группа. Дело взял на контроль министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин, который лично выезжал на место происшествия.







Микроавтобус съехал в кювет на опасном повороте





Всего в машине было 6 человек — четверо погибли, включая двоих детей



