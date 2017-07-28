Девочка на самокате попала под машину и сломала позвоночник

«Ниссан Тино» на месте ДТП

Вечером 27 июля в Первомайском районе Новосибирска «Ниссан Тино» наехал на девочку, которая была на самокате.







Авария случилась в 19:50 на ул. Марата, 1.







46-летняя женщина ехала на автомобиле «Ниссан Тино» по ул. Марата со стороны ул. Эйхе в сторону ул. Тельмана.







«Совершила наезд на 9-летнюю девочку, управлявшую самокатом, которая выехала на проезжую часть слева по ходу движения автомобиля. Ребенок получил переломом позвоночника и ушиб грудной клетки», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.











Вчера в другом ДТП пострадал еще один ребенок. Эта авария произошла на ул. Романова. 5-летняя девочка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Она попала под автомобиль «КИА Рио». В больнице ребенок оказался с тупой травмой.





Среди последних ДТП с детьми, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, было происшествие у «Ауры» — под машину попал 9-летний мальчик.