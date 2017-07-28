Сибиряки получили почти 13 миллионов посылок из китайских магазинов

90 % посылок приходит из китайских интернет-магазинов
90 % посылок приходит из китайских интернет-магазинов

В первом полугодии 2017 года в аэропорт Толмачёво для сибиряков привезли 14,3 млн посылок.


«За первое полугодие 2017 года ММПО (Место международного почтового обмена Почты России) в аэропорту Толмачёво обработало более 14,3 млн международных почтовых отправлений — в 2 раза больше, чем за январь – июнь 2016 года», — рассказал руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин.


Среди сибирских регионов больше всего посылок получили жители Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Больше всего отправлений пришли в марте и апреле — 3,1 и 3,3 млн соответственно. По прогнозам ФГУП «Почта России», в предновогодний пик — ноябрь и декабрь — сотрудникам предстоит обработать и доставить более 9 млн почтовых отправлений.


«По-прежнему около 90 % (около 13 млн посылок. — К.Е.) входящей международной почты в ММПО Толмачёво составляют интернет-заказы из китайских магазинов», — пояснил Калтыгин.


Иногда отделения «Почты России» не справляются с объёмом посылок. В начале июня 20 новосибирцев оккупировали отделение почты, требуя выдачи посылок.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено сибирским филиалом ФГУП «Почта России»

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