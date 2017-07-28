Власти Новосибирска объяснили, почему не могут закрыть Гусинобродскую свалку

Пикет экологов против Гусинобродской свалки
Пикет экологов против Гусинобродской свалки

Власти Новосибирска заявили, что не могут закрыть полигон Гусинобродский, иначе в городе возникнет чрезвычайная ситуация.


Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО направил мэрии предписание о необходимости прекратить принимать отходы на полигон «Гусинобродский» с 3 августа 2017 года, сообщили в пресс-центре мэрии.


«Муниципалитет не может оставить сегодня эту ситуацию нерешенной. Закрытие полигона поставит город в безвыходное положение», — заявил заместитель мэра Данияр Сафиуллин.


По данным мэрии, сегодня на полигон вывозят мусор от 1,5 тыс. многоквартирных, 31 тыс. частных домов и предприятий. Другие полигоны Новосибирска — ООО «НовосибВторРесурс» и ГУП «ЖКХ ННЦ» — принимают только 14,7 % отходов.


Если приостановить работу Гусинобродского полигона, в городе начнутся сбои или полностью прекратится вывоз мусора из контейнеров многоквартирных домов, муниципальных учреждений. Это приведет к переполнению контейнеров, начнется складирование отходов вокруг контейнеров, контейнерных площадок. Появятся места несанкционированного размещения отходов на пустырях, в поймах рек, лесной зоне вокруг города, уверены власти.


«Наша задача сегодня — не допустить резкого ухудшения экологической обстановки из-за отсутствия полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в правобережной части города. Поэтому мы предлагаем продолжить эксплуатацию полигона в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. И только после открытия альтернативного полигона, мощности которого будут соответствовать потребностям города, мы можем закрыть "Гусинобродский"», — заявил Данияр Сафиуллин.


Против работы полигона выступают новосибирские экологи. Недавно они провели на пл. Ленина пикет, на котором требовали закрыть Хилокский и Гусинобродский мусорные полигоны. Для наглядности организаторы изготовили баннер размером 2х2 м с обращением к мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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