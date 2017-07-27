Toyota показала новый рамный джип

Toyota выводит на российский рынок новый внедорожник Fortuner. По данным производителя автомобиль получит 177-сильный турбодизель объёмом 2,8 литра или бензиновый двигатель объемом 2,7 литра мощностью 163 л.с. 


Машина сделана на базе пикапа Hilux, в салоне — 7 мест. Во внедорожном арсенале —  блокировка дифференциала заднего моста, трансмиссия Part Time и понижающая передача.


В России автомобиль получит дополнительный отопитель салона, подогрев рулевого колеса и передних сидений. Цены пока не озвучиваются.


Toyota показала новый рамный джип (фото)


Toyota показала новый рамный джип (фото)



НГС.АВТО
Фото toyota.com

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