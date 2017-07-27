Toyota показала новый рамный джип

Toyota выводит на российский рынок новый внедорожник Fortuner. По данным производителя автомобиль получит 177-сильный турбодизель объёмом 2,8 литра или бензиновый двигатель объемом 2,7 литра мощностью 163 л.с.





Машина сделана на базе пикапа Hilux, в салоне — 7 мест. Во внедорожном арсенале — блокировка дифференциала заднего моста, трансмиссия Part Time и понижающая передача.





В России автомобиль получит дополнительный отопитель салона, подогрев рулевого колеса и передних сидений. Цены пока не озвучиваются.















