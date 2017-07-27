400 новосибирцев собрались на Михайловской набережной послушать песни про лётчиков

Вечером 29 июля новосибирцы пришли на Михайловскую набережную послушать музыку
Вечером 29 июля новосибирцы пришли на Михайловскую набережную послушать музыку

Вечером 27 июля на Михайловской набережной Новосибирска прошло историческое шоу «Песни с фонтанами» — в этот раз музыкальный концерт был в честь 60-летия аэропорта Толмачёво. 


«Около 400 новосибирцев пришли, все семьями. Артем Фадеев был ведущим, интересно рассказал про историю аэропорта. В этот раз были танцевальные коллективы — обыгрывали тему приезда/уезда из аэропорта. Зритель благодарный, народ подпевал. 


Конечно, тяжеловато, — люди не готовы подпевать, не хотят это делать, хотя очень хочется, чтобы это было»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор музея Новосибирска Елена Щукина. Городской музей помогал в организации концерта. 


На встрече выступили музыкальные группы  «Соло», «Клан сопрано», «ТОП3»
На встрече выступили музыкальные группы  «Соло», «Клан сопрано», «ТОП3»


Новосибирцы услышали песни «Первым делом самолеты», «Пилот Иванов», «Чемоданы», «Небо на ладонях», «Пилоты», «Стюардесса по имени Жанна», «Пора в путь-дорогу» и другие известные мелодии. Песни исполнили солисты вокальных коллективов «Соло», «Клан сопрано», «ТОП3». «Подыграл» исполнителям плавучий фонтан на реке Обь.


Всего пришло около 400 человек 
Всего пришло около 400 человек 


Впервые историческое шоу «Песни с фонтанами» прошло в Новосибирске в начале июня 2016 года, с тех пор оно стало регулярным — прошлым летом состоялось 4 музыкальных представления. В этом году последний концерт был 29 июня — он был посвящен Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило, которому в этому году исполняется 70 лет. 

Мария Шевлягина 
Фото Евгении Шаталовой (1, 2, 3)

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