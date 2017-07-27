Остался без штанов: у должника по алиментам забрали партию брюк

С 2014 года мужчина задолжал по алиментам 172 тыс. руб. 
С 2014 года мужчина задолжал по алиментам 172 тыс. руб. 

Судебные приставы арестовали у 47-летнего жителя Новосибирска партию джинсовых брюк и юбок. 


Арест проходил в торговом центре «Невский», расположенном на Гусинобродском шоссе. Причиной изъятия товара стал долг по алиментам — новосибирец задолжал 172 тыс. руб. на содержание своей 4-летней дочери. На должника было составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), сообщила пресс-служба УФССП по НСО.


«Фактически мужчина не платил алименты с 2014 года. 


Он себя очень по-хамски вёл, плевался в кабинете судебного пристава, очень ругал жену. Во время изъятия товара кричал, что его грабят, вызвал участкового. Ну, участковый приехал, руками развел, и уехал», 


— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного управления судебных приставов. 


Всего было изъято 22 вещи. Как отметили приставы, мужчина не торопится платить штраф и возвращаться за арестованным имуществом. 


Иногда для поимки должника приставам приходится идти на ухищрения — так, в Новосибирске сотрудник ФССП пришёл к неплательщику под видом слесаря.

Мария Шевлягина 
Фото Татьяны Кривенко

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