«Даже маникюр делаю»: новосибирские барбершопы ответили на советы Роспотребнадзора для бородачей

Сейчас в Новосибирске работают 52 барбершопа

Роспотребнадзор 27 июля составил список советов для мужчин о том, как выбрать правильный барбершоп, — новосибирские салоны заявили, что рекомендации санврачей избыточны и давно соблюдаются мастерами заведений.





Советы для посетителей барбершопов сегодня появились на официальном сайте ведомства. Как говорится в опубликованной памятке, при выборе салонов красоты мужчины должны обращать внимание на то, чтобы работники заведения соблюдали несколько правил:







Перед работой с каждым клиентом мастер должен тщательно мыть руки с мылом.

Работники барбершопов должны дезинфицировать и стерилизовать инструменты. Расчёски, щетки и ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах.

При работе с каждым клиентом мастер должен использовать только чистое бельё, одноразовые шапочки, накидки и салфетки.

Если при стрижке мастер накидывает на клиента пеньюар из синтетики, то обязательно должен подкладывать под него чистую хлопчатобумажную салфетку или одноразовый подворотничок.

Когда мастер убирает отстриженные волосы с лица или шеи клиента, то должен использовать чистую салфетку или ватный тампон. Кисточки годятся только в тех случаях, если мастера дезинфицируют их после каждого посетителя.

У каждого работника барбершопа должна быть медицинская книжка.



Если клиенты заподозрили барбершоп в нарушении санитарных правил, то они вправе пожаловаться в Роспотребнадзор, говорится на сайте ведомства.







Новосибирские барберы рассказали НГС.НОВОСТИ, что тщательно стерилизуют инструменты, но не хотят носить одноразовые шапочки на работе.





Совладелец новосибирской мужской парикмахерской Chop-Chop Алексей Крюков считает, что Роспотребнадзор начал пристально присматриваться к барбершопам из-за того, что их количество стало резко расти. Только в Новосибирске за последний год открылось около 25 салонов.







В целом требования Роспотребнадзора совладелец парикмахерской считает вполне справедливыми. «Это всё абсолютно исполнимо. Единственное, конечно, я всё-таки категорически против [одноразовых] шапочек на барберах, потому что, мне кажется, бородатый барбер в шапочке — это будет смотреться как минимум очень комично. Надеюсь, за эти слова меня не осудит Роспотребнадзор, но мне кажется, что это лишнее», — заявил НГС.НОВОСТИ Алексей Крюков.







Барбер из салона OldBoy Дмитрий Шипунов заверил, что тоже соблюдает все правила, которые предписывает Роспотребнадзор, в том числе регулярно продляет медицинскую книжку.







«Естественно, ведь мы же работаем с людьми, прикасаемся к голове, к коже. Поэтому соблюдаем все-все-все правила, бывает, даже больше.





Весь инструмент, руки держим в чистоте. Например, я даже делаю маникюр для работы.





У нас есть ультрафиолетовая лампа (мы ее называем микроволновкой), в которой мы на ночь оставляем инструменты. Есть дезинфектор, которым мы пользуемся после и перед каждой работой, чтобы даже клиент видел, что мы это делаем. То есть после работы — это понятное дело, но перед работой, перед клиентом мы также брызгаем полностью ножницы, расчёски, кисточки. Если вытираем голову после того, как помыли, то используем только одноразовые полотенца. Также это касается воротничков, перчаток для работы, лезвия тоже все одноразовые», — заверил Шипунов.





Алексей Крюков добавил, что в конце каждой стрижки мастер должен продезинфицировать все инструменты в растворе аламинола. «Есть такие специальные ёмкости, в них разводится этот раствор и в него уже погружаются инструменты, расчески и насадки на определённое количество времени. После всё это достаётся, промывается водой из-под крана, насухо протирается одноразовой салфеткой. И ещё после этого в идеале нужно опрыскать инструмент специальным дезинфицирующим средством. Также специальным средством нужно после каждого клиента обрабатывать кресла», — пояснил Крюков







В прошлом году Новосибирск занял 2-е место среди российских городов-миллионников по концентрации барбершопов. На один салон приходилось около 16 тыс. жителей города. Сейчас по запросу «барбершоп» справочник 2ГИС выдаёт 52 заведения в Новосибирске, в том числе специализированные сети БородаCh, «Лесоруб» и Cut Man.