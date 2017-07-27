Мэрия выкупит квартиры в бараке на Костычева после налёта воров с молотками

Барак на ул. Костычева, 21
Барак на ул. Костычева, 21

Власти Новосибирска решили выкупить квартиры 3 семей, которые живут в аварийном бараке на Костычева, 21, — несколько дней назад воры под видом рабочих вынесли из дома батареи.


Постановление мэра Новосибирска Анатолия Локтя о выкупе жилья опубликовано сегодня, 27 июля, на официальном сайте мэрии.


«Изъять путём выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме на Костычева, 21. Изъять путём выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения», — сказано в документе.


Теперь власти оценят рыночную стоимость жилья в бараке и определят цену выкупа. Кроме того, по соглашению с собственниками, власти могут дать им взамен квартиры по такой же стоимости.


Сроков расселения в документе не указано. Ветхий барак на ул. Костычева, 21 признали аварийным и уже начали расселять, уточнили НГС.НОВОСТИ в мэрии. Из 19 семей, живших в доме, новое жильё не дали только 3, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.


В начале недели лжерабочие вынесли из барака батареи
В начале недели лжерабочие вынесли из барака батареи


Скандал, случившийся в доме несколько дней назад, прогремел на весь город: 24 июля к дому приехали рабочие, которые объявили, что будут готовить дом к сносу, и начали выбрасывать из окон пустых квартир вещи. Оказалось, что под видом рабочих в дом нагрянули обыкновенные воры — они успели вырвать батареи и канализацию, но были пойманы. После скандала в мэрии официально заявили, что демонтажом дома городские службы не занимались.

Ксения Евдокимова
Фото Алёны Истоминой

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