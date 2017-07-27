Книга писательницы из Новосибирска попала в рейтинг журнала Forbes

Анна Анисимова окончила НГУ, а сейчас живёт в Санкт-Петербурге

Книга детской писательницы, выпускницы НГУ Анны Анисимовой попала в рейтинг 20 самых интересных книг для летнего досуга с детьми, который составил журнал Forbes Woman.







Анисимова — автор сборника рассказов «Горошек круглый год», выпускница факультета журналистики НГУ, сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Книгу Анна написала несколько лет назад, в 2017 году сборник вышел в издательстве Clever.







«Книга — о Горошке, а Горошек — это малыш. Получился такой сборник историй про то, как видит мир маленький ребёнок, который толком не умеет говорить, может быть, едва научился ходить, но уже что-то думает и чувствует. Музой был мой маленький племянник, которому тогда было год-полтора. Мне было интересно поразмышлять о том, что он думает и чувствует об окружающем мире», — рассказала НГС.НОВОСТИ о своей книге Анна Анисимова.





Попасть в список Forbes для писательницы оказалось «неожиданно и любопытно».







«Любопытно, потому что привыкаешь к литературному миру, привыкаешь больше слушать своих коллег, критиков, людей, которые постоянно читают детскую литературу, пишут, рассуждают о ней. Тут книга попала в совершенно другую среду — журналистскую. Очень приятно, что журналисты такого крупного издания тоже обращают внимание на детскую литературу», — говорит Анна.







Один из рассказов из книги «Горошек круглый год»





Кроме рассказов Анны Анисимовой в список Forbes вошли: книга для подростков «Привет, это я! Суперлето» норвежской писательницы Нины Грёнтведт, ответы учёных на 108 вопросов обо всём «От динозавра до компота», детский детектив «Иохим-лис, детектив с дипломом» Ингемара Фьёля, рассказы о животных от знаменитостей «AnimalBooks. Занимательная зоология» и другие книги.







Новосибирцы и городские компании периодически попадают в рейтинги журнала Forbes. Например, недавно четыре компании с корнями из Новосибирска вошли в рейтинг самых выгодных отечественных франшиз.