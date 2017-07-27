Организаторы назвали дату следующего «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» традиционно пройдёт в апреле по всему миру
«Тотальный диктант» традиционно пройдёт в апреле по всему миру

Руководители проекта объявили дату «Тотального диктанта-2018» и решили сделать его столицей другой город.


По словам руководителя проекта «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, следующий «Тотальный диктант» пройдёт в субботу, 14 апреля 2018 года.


Начиная с будущего года акцию ждёт новшество — столица «Тотального диктанта» будет переезжать из одного города в другой. 


«Всем известно, что штаб-квартирой "Тотального диктанта" исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции. Осенью мы начнём принимать заявки, далее на сайте totaldict.ru пройдёт народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из 7 участников, а в феврале в НГУ пройдёт презентация вошедших в него заявок, тогда же будет объявлен победитель. При этом штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему остаются в Новосибирске», — заявила Ольга Ребковец.


Руководитель проекта пояснила НГС.НОВОСТИ, что автор текста для диктанта будет читать его именно в столице акции. До этого все авторы приезжали в Новосибирск и диктовали свои тексты на площадке в НГУ, как, например, писатель Леонид Юзефович в этом году или детский писатель Андрей Усачёв в прошлом году


Ольга Ребковец добавила, что пока из российских городов стать столицей «Тотального диктанта» изъявил желание только Владивосток.


В этом году «Тотальный диктант» прошёл 8 апреля, в нём приняли участие порядка 200 тыс. человек по всему миру.

Кирилл Шматков
Фото Екатерины Калиневич

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