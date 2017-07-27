На авиашоу в Мочище запустят дополнительные электрички

В прошлом году на электричках на авиашоу в Мочище добрались 17 тыс. новосибирцев
В прошлом году на электричках на авиашоу в Мочище добрались 17 тыс. новосибирцев

6 августа от Новосибирска-Главного до станции Мочище отправят дополнительные электрички, чтобы новосибирцы смогли добраться на авиашоу «Взлетай, мой край родной!».


Утром 6 августа в расписание добавят семь составов со станции Новосибирск-Главный — через каждые 15 минут. Отправление в 7:57, 8:20, 8:34, 8:53, 9:06, 9:16, 9:30, 9:40, 9:57, 10:12. За счёт дополнительных 10 электричек днём на станции Мочище сообщение будет каждые 20 минут. В обратном направлении электрички будут развозить новосибирцев из Мочище с 13:15. Следующие электрички отправятся в город в 13:31, 13:44, 13:57, 14:18, 14:31, 14:50, 15:03, 15:16, 15:34, 16:03 и 16:32.


Время в пути — 32 минуты, стоимость проезда — 35 руб. Если сесть на остановке «Гагаринская», билет будет стоить 26 руб.


«Пассажиры, следующие с авиашоу с пересадкой на станции Новосибирск-Главный, могут воспользоваться пригородными поездами, курсирующими по западному, южному, кузбасскому направлениям, а также в направлении Сокур через Инскую», — говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД».


В прошлом году на электричках в Мочище, по подсчётам железнодорожников, приехали 17 тыс. новосибирцев, в 2015 году — 6 тыс. человек.


Авиашоу, посвящённое 80-летию Новосибирской области и 105-й годовщине ВВС России, пройдёт на аэродроме Мочище 6 августа. В прошлом году авиашоу состоялось на неделю раньше. Весь день над зрителями летали вертолёты, частные самолёты, прыгали парашютисты, к которым неожиданно примкнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. А в финале над взлётным полем 12 минут кружила пилотажная группа военных летчиков «Соколы России» на Су-30СМ.

Мария Шевлягина
Фото Елены Поляковой

Прочтений: 2003
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