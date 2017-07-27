Птичка в клетке: конкурс самых красивых сотрудниц ФСИН выиграла лейтенант Воробей
Сегодня в новосибирском Доме культуры им. Октябрьской революции выбрали самую красивую сотрудницу среди работников сибирских СИЗО и колоний — ей стала лейтенант Глафира Воробей, работающая инспектором группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии № 8.
«В конкурсе участвовало 11 девушек из разных городов Сибирского федерального округа. Это сотрудники уголовно-исполнительной системы. Кто-то работает в отделе кадров, кто-то психологом. Никто не повторился — все из разных отделов и служб», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия, старший инспектор отдела по работе с личным составом областного ГУФСИН России Юлия Перемитина.
Накануне конкурса девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, показывали свою физическую подготовку и боевые приёмы борьбы. Сегодня сотрудницы уголовно-исправительной системы с юмором представили свою профессию и поучаствовали в бале-дефиле.
Победительницей стала лейтенант Глафира Воробей, работающая в исправительной колонии № 8. Второй мисс выбрали Ксению Исакову из Алтайского края, а третьей — Евгению Витошкину из Республики Алтай.
В июне 22-летняя Глафира Воробей выиграла первый этап конкурса «Мисс УИС», обойдя сотрудниц других колоний и СИЗО — тогда она танцевала венский вальс. В ноябре лейтенант Воробей поедет в Москву на всероссийский конкурс.
Илья Калинин
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