Птичка в клетке: конкурс самых красивых сотрудниц ФСИН выиграла лейтенант Воробей

Сегодня в новосибирском Доме культуры им. Октябрьской революции выбрали самую красивую сотрудницу среди работников сибирских СИЗО и колоний — ей стала лейтенант Глафира Воробей, работающая инспектором группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии № 8.





Лейтенант Глафира Воробей выиграла конкурс во 2-й раз: сначала обошла новосибирских надзирательниц, а сейчас — и коллег со всей Сибири

«В конкурсе участвовало 11 девушек из разных городов Сибирского федерального округа. Это сотрудники уголовно-исполнительной системы. Кто-то работает в отделе кадров, кто-то психологом. Никто не повторился — все из разных отделов и служб», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия, старший инспектор отдела по работе с личным составом областного ГУФСИН России Юлия Перемитина.







Зрители в зале — в основном люди в форме





Накануне конкурса девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, показывали свою физическую подготовку и боевые приёмы борьбы. Сегодня сотрудницы уголовно-исправительной системы с юмором представили свою профессию и поучаствовали в бале-дефиле.







Без формы сотрудниц уголовно-исполнительной системы невозможно отличить от обычных «гражданских» девушек





Победительницей стала лейтенант Глафира Воробей, работающая в исправительной колонии № 8. Второй мисс выбрали Ксению Исакову из Алтайского края, а третьей — Евгению Витошкину из Республики Алтай.







11 участниц сибирского этапа конкурса «Мисс УИС»: победительница — в красном платье в центре, первая и вторая мисс — с красными лентами





В июне 22-летняя Глафира Воробей выиграла первый этап конкурса «Мисс УИС», обойдя сотрудниц других колоний и СИЗО — тогда она танцевала венский вальс. В ноябре лейтенант Воробей поедет в Москву на всероссийский конкурс.